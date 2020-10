Edi.20: Diese Filme stehen auf der Shortlist

Zum ersten Mal in der 21-jährigen Geschichte vom Edi wurden die Einreichungen von zwei verschiedenen Juryteams bewertet: die Shortlist wurde online und die Besten-Auszeichnung live juriert. Wichtigstes Beurteilungskriterium ist die audiovisuell überzeugende Umsetzung des Kommunikationsauftrages, wie es in einer Mitteilung der Swissfilm Association heisst. Buch, Regie, Bild, Ton und Montage müssen demnach «künstlerisch eine Einheit bilden, welche dem vermittelten Inhalt gerecht wird und die gestellte Aufgabe des Auftraggebers an die Produktion sinngemäss umsetzt». Ein Gewinnerfilm müsse in allen Filmdisziplinen «absolute Bestleistungen» ausweisen.

Es sind laut Mitteilung «viele hervorragende Arbeiten» eingereicht worden, davon haben insgesamt 57 Filme eine Shortlist-Nomination erhalten.

In der Kategorie «Commercials: Spots bis 15 Sekunden» ist auch der persönlich-Verlag nominiert. Die Digital-out-of-Home-Kampagne basiert auf Anagrammen, also auf Worten, die aus anderen Worten nur durch Umstellung der Buchstaben gebildet werden (Produktionsfirma: Drastik, Agentur: Ruf Lanz):



Die Shortlist mit allen Filmen und Detailangaben ist unter edinet.ch aufgeschaltet. Sie kann auch hier als PDF heruntergeladen werden.

Preisverleihung am 5. November

Dieses Jahr kann kein Live-Event im bisherigen Rahmen durchgeführt werden. Swissfilm Association organisiert daher die Preisverleihung «Real – Dezentral – Digital», wobei die geladenen Gäste nebst einer der 500 Apéro-Boxen auch einen persönlichen Zoom-Login erhalten, um live in der Show dabei sein zu können. Die Show wird auch im Live-Stream übertragen und wird für alle Interessierten zugänglich sein (persoenlich.com berichtete).



