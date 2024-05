Wunderman Thompson: Diese Kundin ist total verwöhnt

Publiziert am 02.05.2024

Bei ihren Kundinnen und Kunden steht Cornèrcard, die Tessiner Herausgeberin für Zahlungskarten, schon lange «für weltweite Bezahllösungen und persönliche Verwöhnmomente». Für ihre erste schweizweite Kampagne im neuen Look rückt sie diese jetzt mit Leadagentur Wunderman Thompson Switzerland in den Hauptfokus, wie es in einer Mitteilung heisst. Und damit verfolge Cornèrcard gleich zwei anspruchsvolle Ziele: mehr Sichtbarkeit als Marke und ein breiteres Verständnis für die vielen Vorteile von Cornèrcard.

«Bei Cornèrcard steht Kundenzufriedenheit stets an erster Stelle», so Alessandro Seralvo, Head Cornèr Group Cards Division. «Unsere neue Kampagne ‹Total verwöhnt› verkörpert unser Versprechen, unseren Kunden mehr zu bieten als nur sichere Zahlungslösungen. Wir streben danach, persönliche Verwöhnmomente zu schaffen und ein rundum positives Kundenerlebnis zu liefern.»

Doch wie bringt man das möglichst direkt auf den Punkt? Indem man einfach sagt, um was es geht, denn Cornèrcard-Kundinnen und -Kunden, die von all den Angeboten und Vorteilen profitieren, sind vor allem eins: Total verwöhnt – auf eine lebensbejahende und persönliche Weise. So fasst das Kampagnenmotto als kommunikative Klammer alle Ziele der Kampagne mit einem aufmerksamkeitsstarken Augenzwinkern zusammen.

«Das Motto ‹Total verwöhnt› bringt den Kundenfokus der Marke Cornèrcard auf den Punkt. In Kombination mit dem frischen Auftritt und der lebensbejahenden Bildwelt bekommt die Marke mehr Strahlkraft und ein neues Selbstbewusstsein», so Benjamin Franken, Executive Creative Director, Wunderman Thompson Switzerland.

Lebendig und modern – die neuen Sujets von Cornèrcard erwecken zum Leben, was die Marke ausmacht: Bestens begleitet zu sein auf Reisen, auf dem Stadtbummel und in besonderen Momenten. Mit passenden Bildern und Sublines, die auf die verschiedenen Angebote von Cornèrcard eingehen, erreicht die Kampagne die vielfältigen Zielgruppen der Tessiner Traditionsmarke. Um dieses Gesamtpaket entsprechend ins Rampenlicht zu rücken, wurde eine gezielte Medienstrategie entwickelt, die ihren Fokus auf hochwertige Printplatzierungen und OOH-Sujets setzt. Ein Mega-DOOH mit 3D-Effekt an den wichtigsten Schweizer Bahnhöfen und ein speziell für Bergregionen angepasstes Sujet mit Brand Ambassador Nino Schurter sorgen für zusätzliche Aufmerksamkeit. (pd/cbe)