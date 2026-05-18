Publiziert am 18.05.2026

Ab Montag sind in Bussen, Trams und auf Plakatwänden Musiker Marc Sway, Comedian Charles Nguela, Sängerin und Tänzerin Arina Luisa sowie Autor und Podcaster Oliver Baer zu sehen. Der Nationale Aktionstag Alkoholprobleme findet am 21. Mai statt. Als Botschafterinnen und Botschafter werben die vier Prominenten für mehr Offenheit im Umgang mit Alkoholproblemen – unter dem Motto «Verstehen statt verurteilen».

Die Idee zur Kampagne stammt von Oliver Baer selbst – Autor, Podcaster und ehemals alkoholabhängig. Er hat den Claim «Brich das Schweigen» entwickelt und trägt die Kernbotschaft mit seiner persönlichen Geschichte nach aussen, heisst es in einer Mitteilung. Laut Blaues Kreuz ist es ein Novum, dass prominente Persönlichkeiten öffentlich Gesicht für das nach wie vor stigmatisierte Thema Alkoholprobleme und Suchterkrankungen zeigen.

Die Kampagnensujets stammen vom Zürcher Fotografen Sven Germann. Seine Porträts der vier Protagonistinnen und Protagonisten sollen Stärke und Nahbarkeit gleichzeitig ausstrahlen. Ergänzt werden die Plakate durch vier Videomodule, die auf dem YouTube-Kanal und dem Instagram-Profil des Blauen Kreuzes veröffentlicht werden.

Die Bildsprache ist laut Mitteilung bewusst menschennah und nicht anklagend gewählt – Zuschauende sollen das Gefühl bekommen, einen ehrlichen Dialog mit den Prominenten im eigenen Wohnzimmer führen zu können. Für die Filmproduktion zeichnet Marc Strand von der BildVerstärker GmbH verantwortlich.

Das Besondere an der Kampagne ist auch ihr Aufbau: Out-of-Home-Werbung auf Plakaten sowie in Bussen und Trams wird mit Social-Media-Präsenz auf YouTube und Instagram verknüpft. Laut dem Blauen Kreuz ist ein solches kanalübergreifendes Kampagnensystem im Suchtkontext in der Schweiz bisher ohne Präzedenzfall.

Hinter der Kampagne steht ein gesellschaftliches Problem: Scham und gesellschaftliche Ausgrenzung belasten Betroffene stark und hindern sie oft daran, frühzeitig Hilfe zu suchen. Genau hier setzt «Verstehen statt verurteilen» an – mit dem Ziel, mehr Offenheit und weniger Scham zu fördern. (pd/cbe)