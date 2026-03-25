Publiziert am 25.03.2026

Das Briefing stellte den Claim «Deutschlands ehrlicher Onlineshop» ins Zentrum, den Galaxus seit der Expansion nach Deutschland zwar verwendet, aber bisher eher implizit kommuniziert. 50 Teams reichten 95 Arbeiten ein und versuchten, den Claim in mediengerechte Kampagnenideen zu übersetzen.

«Es hat mich ausgesprochen gefreut, dass wir mit der Marke Galaxus und unserem Case so viele junge Kreative begeistern und zu dieser grossen Teilnahme bewegen konnten», wird Martin Walthert, Chief Marketing Officer von Galaxus, in einer Mitteilung zitiert. «Wir haben viele sehr gute Arbeiten gesehen, und diese mit einer hochkarätigen Fachjury zusammen zu diskutieren, war für mich sehr inspirierend.»

Die Gewinnerinnen und Gewinner des ADC Young Creatives Award 2026:

Kategorie Film

«Tipsy Testers» von Patricia Schneider und Josephine Jeanguenin



Kategorie Outdoor

«Lieber Dieb» von Ioana Marinescu und Lea Scherz



Kategorie Cyber

«Galaxus X-Ray» von Noam Josuè Dal Bosco Margiotta und Michael Winnicki



Kategorie PR

«Holy Honesty» von Corinne Bischof und Elhan Abduli



Kategorie Media

«Wir wurden verklagt» von Šejla Husić & Nadina Tharuman



Hier geht es zum Medaillenspiegel.

Die Gewinnerinnen und Gewinner erhalten neben dem Award eine Mitgliedschaft im Young ADC und die Möglichkeit, bei der nächsten ADC-Jurierung selbst mitzuwirken. Zudem fahren sie im Juni an die Young Lions Competition in Cannes – als offizielle Schweizer Vertretung, ermöglicht durch die Kooperation mit Weischer.Cinema Schweiz. Die Flüge übernimmt Swiss International Air Lines.

Die Jury setzte sich aus Vertreterinnen und Vertretern von Galaxus und den Partnerorganisationen Weischer.Cinema, APG|SGA, Blick und Swissfilm Association sowie ADC-Mitgliedern zusammen. Rund 150 Gäste feierten laut Communiqué die Siegerteams im Club04 in Zürich, durch den Abend führte SRF-3-Moderatorin Céline Werdelis. (pd/cbe)