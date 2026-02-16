Publiziert am 16.02.2026

Hintergrund der Kampagne ist die laut Post zunehmende Menge an Paketpost und das damit verbundene Kundenbedürfnis nach flexiblen Empfangs- und Versandmöglichkeiten. Mit den «My Post 24»-Automaten bietet das Unternehmen eine Dienstleistung, mit der Pakete unabhängig von Öffnungszeiten abgeholt und aufgegeben werden können. «My Post 24» steht im Zentrum der aktuellen Werbung, die Thjnk Zürich für die Schweizerische Post realisiert hat.

Der aktuelle Spot ist die zweite Umsetzung zur Positionierung «Die Post macht's möglich» (persoenlich.com berichtete). Im Mittelpunkt steht eine junge Frau, die einen online bestellten Staubsauger-Roboter erhält. Das Gerät erweist sich als eigenwillig, kann aber dank dem My Post 24-Automaten sofort retourniert werden.

Die Kampagne läuft im TV, online, auf Social Media und auf digitalen Aussenwerbeflächen an stark frequentierten Standorten. Zusätzlich wird sie auf den Bildschirmen der My Post 24-Automaten selbst ausgespielt. (pd/nil)