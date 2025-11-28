Thjnk Zürich: Weihnachtsfilm zeigt Post als Möglichmacherin

Publiziert am 28.11.2025

Die Post möchte auch künftig unverzichtbar bleiben und ihre Transformation vorantreiben. Um die Schweiz auf die Reise mitzunehmen, rückt die Post in der neuen Imagekommunikation Bedürfnisse in den Fokus.

In enger Zusammenarbeit mit Thjnk Zürich wurde in einem Prozess unter Einbezug von Mitarbeitenden und Kundinnen und Kunden herausgearbeitet, was die Marke Post ausmacht und wofür sie steht. Aus den Erkenntnissen wurde ein Markennarrativ abgeleitet, «das Kraft aus der Vergangenheit schöpft und dieses selbstbewusst in die Zukunft trägt», heisst es in einer Mitteilung, die persoenlich.com exklusiv vorab vorliegt. Dieses Markennarrativ bildet die inhaltliche Grundlage für den neuen kommunikativen Leitgedanken: «Die Post macht's möglich.» Relevante Produkte und Services werden «über kundenzentrierte Positionierungsfelder gebündelt».

«Der Post fehlte das Bindeglied – ein Narrativ für die Marke, das langfristig Orientierung bietet», so Michel Noverraz, Leiter Markenführung bei der Post, in einem persoenlich.com-Interview.

Nebst der inhaltlichen Neuausrichtung und einem Kampagnen-Framework wurde eine neue Bildsprache entwickelt. Ein neues Soundlogo – ein digitalisiertes Posthorn mit Beat aus Stempelgeräuschen – macht die Transformation hörbar. Ein neuer Abbinder erhöht die Wiedererkennbarkeit über alle Kanäle.

Weihnachtsspot bildet den Auftakt

Den Startschuss der neuen Kommunikationsplattform bildet ein Weihnachtsspot. Er erzählt die Geschichte eines Grossvaters, der einen My-Post-24-Automaten zu einem Adventskalender umfunktioniert und seine Enkelin so trotz Distanz durch die Adventszeit begleitet. Möglich machen das nicht nur die Logistiklösungen der Post, sondern auch die Pöstlerinnen und Pöstler. Zur Peak-Zeit im Advent stellen sie 22 Millionen Pakete zu – ihnen gilt der Dank der Auftaktkampagne.

Gezeigt wird der Spot in TV/CTV, im Kino, online, auf Social Media und auf DOOH-Flächen an stark frequentierten Standorten. (pd/cbe)