Thjnk Zürich: Weihnachtsfilm zeigt Post als Möglichmacherin

Die Post möchte auch künftig unverzichtbar bleiben und ihre Transformation vorantreiben. Um die Schweiz auf die Reise mitzunehmen, rückt die Post in der neuen Imagekommunikation Bedürfnisse in den Fokus.
In enger Zusammenarbeit mit Thjnk Zürich wurde in einem Prozess unter Einbezug von Mitarbeitenden und Kundinnen und Kunden herausgearbeitet, was die Marke Post ausmacht und wofür sie steht. Aus den Erkenntnissen wurde ein Markennarrativ abgeleitet, «das Kraft aus der Vergangenheit schöpft und dieses selbstbewusst in die Zukunft trägt», heisst es in einer Mitteilung, die persoenlich.com exklusiv vorab vorliegt. Dieses Markennarrativ bildet die inhaltliche Grundlage für den neuen kommunikativen Leitgedanken: «Die Post macht's möglich.» Relevante Produkte und Services werden «über kundenzentrierte Positionierungsfelder gebündelt».
«Der Post fehlte das Bindeglied – ein Narrativ für die Marke, das langfristig Orientierung bietet», so Michel Noverraz, Leiter Markenführung bei der Post, in einem persoenlich.com-Interview.
Nebst der inhaltlichen Neuausrichtung und einem Kampagnen-Framework wurde eine neue Bildsprache entwickelt. Ein neues Soundlogo – ein digitalisiertes Posthorn mit Beat aus Stempelgeräuschen – macht die Transformation hörbar. Ein neuer Abbinder erhöht die Wiedererkennbarkeit über alle Kanäle.
Weihnachtsspot bildet den Auftakt
Den Startschuss der neuen Kommunikationsplattform bildet ein Weihnachtsspot. Er erzählt die Geschichte eines Grossvaters, der einen My-Post-24-Automaten zu einem Adventskalender umfunktioniert und seine Enkelin so trotz Distanz durch die Adventszeit begleitet. Möglich machen das nicht nur die Logistiklösungen der Post, sondern auch die Pöstlerinnen und Pöstler. Zur Peak-Zeit im Advent stellen sie 22 Millionen Pakete zu – ihnen gilt der Dank der Auftaktkampagne.
Gezeigt wird der Spot in TV/CTV, im Kino, online, auf Social Media und auf DOOH-Flächen an stark frequentierten Standorten. (pd/cbe)
Credits
Verantwortlich bei der Post: Deborah Murith (Leiterin Kommunikation), Michel Noverraz (Leiter Markenführung), Tatjana Meichtry (Fachleiterin Markenpositionierung), Olivier Perruchoud (Senior Fachspezialist Markenpositionierung), Marc Aeschlimann (Fachspezialist Markenpositionierung), Thomas Ruetti (Senior Designer); verantwortlich bei Thjnk Zürich: Alexander Jaggy, Pablo Schencke (GF Kreation), Maira Weidmann, Luca Stancheris (Creative Direction), Tobias Buholzer, Greta Schencke (Text), Katharina Binder, Elhan Abduli (Art Direction), Patricia Schneider, Célina Stadler (Graphic Design), Sven Ritterhoff (Executive Creative Direction Bilderpool), Mario Kersten (Art Direction Bilderpool), Gordon Nemitz (GF Strategie), Andrea Bison (GF Beratung) Cornelia Nünlist, Lea Schneider (Beratung), Benjamin Calcott (Producing); externe Partner: Le Berg (Produktion), Rune Milton (Regie), Gabriel Waldvogel (Executive Producer), Meret Früh (Producer), Rasmus Videbæk (DoP), Rasmus Nyholm Schmidt (Editor), Reto Trösch (Production Design), Damaris Eigenheer (Styling), Nurali Kushkov (Grading), Chemistry (Post Production), Yves Bachmann (Fotograf Bildpool), Sebahat Derdiyok (Producing Bildpool), Jingle Jungle (Soundlogo).