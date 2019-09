Walder,Werber: Digital Unit und Beratung ausgebaut

Benjamin Kocher verstärkt die Agentur als Leiter Digital und Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung. In dieser Rolle soll er die Digital Unit «konsequent weiterentwickeln und auf die ständig ändernden Marktbedürfnisse ausrichten», wie es in einer Mitteilung heisst. Zuvor war er bei Allianz Partners als Head of Market Management sowie bei der Digitalagentur Bytix als Digital Project Manager tätig.

Jasmin Heri, zuletzt Social Media Managerin bei der Digital-Marketing-Agentur BlueGlass, unterstützt das Team als Online Marketing Managerin und verantwortet den Bereich Paid und Social Media. «Mit dem erweiterten Leistungsspektrum können wir die wachsenden Anforderungen im Bereich User Experience, Content und Performance noch besser erfüllen und Kunden in Zukunft ganzheitlicher beraten und betreuen», lässt sich CEO Sandro Walder in der Mitteilung zitieren.

In Beratung hat Manuela Schlumpf als Client Service Director und Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung die Führung des Beratungsteams übernommen. Sie verfüge über langjährige Erfahrung auf Agentur- wie auch auf Kundenseite. Neun Jahre war sie bei Lacher-Dumas Communications in der Beratung tätig und zuletzt auf Kundenseite bei den EKZ und der Sonova Gruppe als Spezialistin im Bereich Marketing & Kommunikation.

Die unabhängige und inhabergeführte Agentur zählt aktuell 23 Mitarbeitende. 2020 feiert Walder,Werber den 50. Geburtstag. (pd/eh)