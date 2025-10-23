Scholz & Friends Zürich hat für Salt Home+ eine schweizweite Einführungskampagne entwickelt, die mit dem Konzept der «überquellenden» digitalen Erlebnisse arbeitet. Das neue Angebot kombiniert Salts Internet-Technologie mit Premium-Entertainment von Sky Show und WiFi-7.
Die Kampagne visualisiert das erweiterte digitale Erlebnis mit Animationen und statischen Motiven, in denen Häuser von Keller bis Dachboden mit digitalen Inhalten «überquellen». Besondere Schwerpunkte liegen auf Entertainment- und Gaming-Anwendungen.
Die orchestrierte Kampagne läuft seit Montag schweizweit über Out-of-Home, Digital-Out-of-Home, Display-Banner, Social Media und Salt Stores. (pd/cbe)
Credits
Verantwortlich bei Salt: Fabrice Allegro (Chief Marketing Officer), Christoph Schwarz (Director Brand Management & Marketing Communication), Fernando Trabadelo (Marketing & Communication Manager), Nadina Vollenweider (Marketing & Communication Specialist), Fabiola de Luca (Communication Specialist); verantwortlich bei Scholz & Friends Zürich: Franziska Stäger, Barbara Hartmann, Christian Vosshagen (Kreation), Ramon Zahnd, Wiebke Pries, Anja Sattelmeyer (Beratung), Monja Mangieri (Desktop Publishing), Kerstin Mende (Art Buying), Mathias Rösch (Gesamtverantwortung); 3D-Illustrationen und Animation: Circo Visual, VisualEyes International AG; Mediaagentur: Konnex.