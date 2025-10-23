Publiziert am 23.10.2025

Scholz & Friends Zürich hat für Salt Home+ eine schweizweite Einführungskampagne entwickelt, die mit dem Konzept der «überquellenden» digitalen Erlebnisse arbeitet. Das neue Angebot kombiniert Salts Internet-Technologie mit Premium-Entertainment von Sky Show und WiFi-7.

Die Kampagne visualisiert das erweiterte digitale Erlebnis mit Animationen und statischen Motiven, in denen Häuser von Keller bis Dachboden mit digitalen Inhalten «überquellen». Besondere Schwerpunkte liegen auf Entertainment- und Gaming-Anwendungen.

Die orchestrierte Kampagne läuft seit Montag schweizweit über Out-of-Home, Digital-Out-of-Home, Display-Banner, Social Media und Salt Stores. (pd/cbe)