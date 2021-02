Wunderman Thompson

Gemeinsam mit HEKS für Herdensolidarität

Mit einer umfassenden Fundraising-Kampagne macht die Agentur auf die Not der Betroffenen aufmerksam.

Die Corona-Pandemie drängt Menschen, die bereits am Rande der Gesellschaft stehen, noch mehr ins Abseits. Mit einer umfassenden Fundraising-Kampagne macht die Agentur auf die Not der Betroffenen aufmerksam und appelliert an die Solidarität der Gesellschaft.