Tobias Fueter: «Diskussionen über KI bringen nicht viel»

Tobi Fueters Leben ist eine Abfolge schillernder Momente. Im aktuellen Podcast erzählt er, wie sein Vater Peter-Christian in Los Angeles einen Oscar entgegennahm und man dies im Fernseher nicht sah, warum seine Frau Noëlle von Andy Warhol gemalt wurde und wie er vor 16 Jahren mit seinem Partner Yves Bollag die Werbefilmproduktion Stories gründete. Buchstäblich auf den Hund gekommen, ist er aber in Rumänien.

Tobi Fueter wurde 1973 als Sohn von Peter-Christian Fueter geboren, seine Grosseltern waren die berühmte Schauspielerin Anne-Marie Blanc und Condor-Gründer Heinrich Fueter. Nach dem Besuch der renommierten NYU Tisch School of the Arts startete Tobi Fueter in der Schweiz als Werbefilmproduzent durch. Mit der Werbesitcom «Beck & Bondi», die er in Zusammenarbeit mit Contexta für die Swisscom realisierte, gewann er viele Preise. Daneben war er Co-Regisseur von Michael Steiners legendärem Spielfilm «Grounding». 2010 gründete er zusammen mit Yves Bollag die Werbefilmproduktion Stories, die dieses Jahr für ihren Hiltl-Spot beim ADC einen goldenen Würfel gewann. Zusammen mit seiner Frau Noëlle gründete er die Strassenhunde-Charity «The Dog Rose», die in Rumänien ein eigenes Hundeheim betreibt und damit über 1000 Strassenhunde vor dem sicheren Tod rettete.

Aus Anlass des Jubiläums schenkt der persönlich-Verlag – mit Unterstützung der Migros Supermarkt AG – dem ADC Switzerland, dem Club der führenden Kreativen, den Podcast «50 Jahre ADC». Darin berichten während des ganzen Jubiläumsjahres in 50 wöchentlichen Folgen Kreative, Auftraggebende oder Agenturinhabende über die Werbebranche und ihre eigene Karriere. Der Podcast ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen – wie Spotify oder Apple Podcasts – verfügbar.

Credits Moderation: Matthias Ackeret; Produktion: Corinne Lüthi; Distribution: Christian Beck.