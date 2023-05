Schon im Vorfeld der Preisverleihung von The One Show 2023 am Freitag in New York sind alle Gold-, Silber-, Bronze-Pencil- und Merit-Gewinner bekannt gegeben worden. FCB New York führt das Ranking mit elf Gold Pencils an.

Ein Merit geht an Serviceplan Suisse für die Kampagne «Antique Gifs» für die Antiquariats-Messe, dies in der Kategorie «Social Media – Craft, Use of Visuals».



Ein weiterer Merit gibt es für TBWA\Zürich, dies in der Kategorie «Design – Brand Identity, Single Item» für die Ikea-Kampagne «The Candual».

Das Fedpol in Bern und Retinaa Genf sichern sich einen Merit für «The New Swiss Passport» in der Kategorie «Design / Editorial, Books».

Alle Gewinner finden Sie hier.

Zweimal Gold an den ADC Awards

Bei den ADC 102nd Annual Awards gewinnt VMLY&R NY den Black Cube, MullenLowe US wird zur Agentur des Jahres gekürt. Auch die Schweiz ging beim New Yorker Kreativwettbewerb nicht leer aus, wie der Gewinnerliste zu entnehmen ist.

Einen Gold-Cube gibt es für das Fedpol in Bern und Retinaa Genf mit der Arbeit «The New Swiss Passport».

Einen weiteren Gold-Cube geht an Iart Basel und AMDL Circle and Michele De Lucchi aus Milano für den «Novartis Pavillon».

Einen Bronze-Cube sichert sich PPKS in Biel für «Join the dots: Alex and Lilani discover the world».

Ebenfalls Bronze gibt es für die Raffinerie AG für Gestaltung. Ausgzeichnet wird eine Arbeit für das Kunstmuseum Solothurn.

Und schliesslich gehen noch zwei Merits in die Schweiz, einer für Parenti Design für eine Arbeit für den Flughafen Genf, ein zweiter für Sandro Baebler aus Mollis für eine Fotografie im Red Bulletin Magazin.

Eine vollständige Liste aller Gewinner finden Sie hier. (cbe)