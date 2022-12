In vielen Haushalten ist die Stimmung in dieser Vorweihnachtszeit eher gedrückt. Neben hohen Strom- und Gaskosten flattern vor allem schlechte Nachrichten über die immer unruhiger werdenden Zeiten in Europa und der Welt ins Haus.

Anlässlich des schwedischen Lucia-Fests am 13. Dezember 2022, bei dem mit Kerzenlicht die Dunkelheit vertrieben werden soll, versendete Ikea deshalb in rund 6000 Haushalte eine ganz besondere Paketbeilage. Zusätzliche 4000 Kerzen liegen in den Filialen in der ganzen Schweiz aus, wie es in einer Mitteilung heisst.

Eine typisch untypische Ikea-Anleitung, die aber nicht erklärt, wie man ein Möbel aufbaut, sondern wie man Licht und Wärme verbreitet. Der Clou: die Anleitung ist auf nachhaltigem Bienenwachs gedruckt und lässt sich zu einer Kerze rollen. Zudem fordert die Anleitung dazu auf, eben jene zu entzünden und ein Video davon auf Social Media zu teilen.

«Nicht jede Idee muss so tun, als würde sie gleich die ganze Welt retten. Diese Idee hält aber locker was sie verspricht: ein kleines bisschen Freude in eher freudlose Zeiten zu bringen.», wird Manuel Wenzel von TBWA\ in der Mitteilung zitiert. Und Patrizia Lamprecht von Ikea ergänzt: «Mit der Aktion wollen wir unsere schwedischen Bräuche teilen und auf kreative Art und Weise etwas Licht und Wärme ins Zuhause unserer Kunden bringen.» (pd/cbe)