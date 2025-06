LSA: Drei neue Gesichter für den Vorstand

Publiziert am 25.06.2025

Die Mitgliederversammlung des Verbands Leading Swiss Agencies (LSA) am Mittwoch in Zürich brachte personelle Veränderungen in der Führung des 90-jährigen Verbands, heisst es in einer Mitteilung. Claudia Ziltener, Mitglied der Geschäftsleitung bei thjnk Zürich, will sich besonders für die Nachwuchsförderung und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Agenturen und Auftraggebern einsetzen. «Ich möchte mich in dem Verband engagieren, der mir selbst den Einstieg in die Branche aufgezeigt hat», begründet sie ihr Engagement.

Daniel Jörg, Chief Innovation Officer bei Team Farner, sieht die Branche vor der Herausforderung, mutiger und sichtbarer zu werden. Er will das Selbstverständnis der Agenturen stärken und den Wert kreativer Kommunikation neu positionieren.

Pascal Winkler, Chief Strategy Officer der Publicis Groupe Switzerland, betont die Bedeutung des Zusammenspiels aller Disziplinen für kreative Exzellenz. Als Stratege sehe er es als seine Aufgabe, nicht nur Orientierung zu geben, sondern alle Beteiligten zu befähigen. (pd/spo)