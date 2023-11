ADC: Drei Schweizer Kreative in der Europa-Jury

Die Jurorinnen und Juroren für die ADCE Awards 2023, der «Champions League of Creativity», sind bekannt. Es sind 56 führende Kreative aus 21 europäischen Ländern, teilt ADC Switzerland am Dienstag mit. Zwei Schweizerinnen und ein Schweizer sind dabei.

Stefanie Huber, ADC Switzerland Vize-Präsidentin und selbstständige Creative Direktorin, bewertet die eingereichten Arbeiten der Kategorie «Integrated & Innovation».





Dominique Magnusson, ADC Switzerland Mitglied und Creative Director bei Jung von Matt Limmat, juriert die Arbeiten der Kategorie «Design».





Michael Hinderling, ADC Switzerland Board Member, Founder und Creative Director bei DEPT & Hinderling.com, amtet als Jurymitglied in der Kategorie «Interactive & Mobile».





Die Jurys werden am 9. und 10. November in Barcelona zusammenkommen, um über die besten kreativen Arbeiten aus ganz Europa zu beraten. Die Medaillen werden während des ADCE Festivals am Freitag, 1. Dezember 2023, bekannt gegeben. (pd/spo)



Mehr Information zur kompletten Jury gibt es unter diesem Link.