Die Agentur CRK hat bereits einen Bronze-Löwen. «Wir hoffen, dass wir noch nachlegen können», sagte Creative Director Moritz Staehelin im persoenlich.com-Interview. Die Chancen sind intakt. In der am Dienstag publizierten Shortlist der Kategorie «Film Craft» ist «Das bewegte Leben von Rosemarie» erneut nominiert.



In der Shortlist «Entertainment» gibt es gleich zwei Nominationen für die Schweiz. Eine geht an On Running aus Zürich. Die Schweizer Laufschuhmarke hat zusammen mit der Londoner Produktionsfirma Hungry Man den Dok-Film «Run: The Athlete Refugee Team Story» eingereicht.



Die zweite Nomination in der Kategorie «Entertainment» geht an TBWA\Switzerland. Auf der Shortlist stehen «RailTales» für die SBB.



In den Kategorien «Entertainment Lions for Music», «Entertainment Lions for Sport», «Digital Craft» und «Industrie Craft» wurden keine Schweizer Arbeiten nominiert.

