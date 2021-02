Lürzer's Archive präsentiert alle zwei Monate die herausragenden Kampagnen aus aller Welt und geniesst in der internationalen Kreativwirtschaft entsprechendes Ansehen. Das streng kuratierte Magazin erscheint in 68 Ländern (in Deutsch, Englisch und Chinesisch).

Die Covid-19-Krise stellte auch Lürzer's Archive vor grosse Herausforderungen, weshalb die jüngste Ausgabe eine Doppelausgabe ist. Das soeben erschienene Volume 5+6/2020 umfasst die kreativen Highlights der vergangenen Monate. Ruf Lanz ist gleich mit drei Kampagnen in der internationalen Selektion vertreten, wie die Agentur mitteilt.

Für die Beratungsstelle für Unfallverhütung BFU zeigte die Kreativagentur mit einer einleuchtenden Analogie: Nur wer leuchtet, wird im Dunkeln von den anderen gesehen.



Für Hiltl wurde die erfolgreiche Kampagne «Kein Tier im Visier» fortgesetzt. Die Fortsetzung wurde gezielt vor der Volksabstimmung über das revidierte Jagdgesetz lanciert.



Für die Innovationsplattform «Build Smart by Otto Fischer», die Gebäudetechnik intelligent vernetzt, zelebriert Ruf Lanz die Kunst, alles richtig zu verbinden. Anhand von ikonischen Gebäuden im Dot-to-Dot-Stil.

(pd/cbe)