Sanitas: «Du musst nicht perfekt funktionieren»

Publiziert am 17.07.2025

Wie ist die Idee für die neue Sanitas-Kampagne entstanden?

Die zentrale Idee ist einfach, aber kraftvoll: Jeder Mensch lebt sein Leben auf eigene Weise – und wir sind da, wenn bei gesundheitlichen Themen Unterstützung gebraucht wird. Mit «Du lebst dein Leben. Wir geben dir Rückhalt.» kommunizieren wir ein Selbstverständnis, das bei Sanitas schon lange gelebt wird. Es geht uns nicht darum, vorzuschreiben, was «gesund» ist. Denn wir glauben, dass Menschen das selbst am besten wissen – und dass unsere Rolle darin besteht, sie in ihrer Selbstbestimmung zu stärken, indem wir ihnen Rückhalt geben.

Was macht die Kampagne besonders? Was ist anders im Vergleich zu früheren Sanitas Kampagnen oder im Vergleich zu dem, was andere Krankenversicherer machen?

Die neue Kampagne kommt ohne gestellte Szenen, ohne Idealisierungen und ohne Gesundheitspartner-Klischees aus. Wir zeigen Momente, so wie sie passieren: mal chaotisch, mal berührend, mal hoffnungsvoll. Die Zeiten der vorgespielten heilen Welt sind zum Glück vorbei. Uns ist wichtig, dass unsere Kundinnen und Kunden wissen: wir versuchen, da zu sein, wenn's drauf ankommt. Dabei vertrauen wir darauf, dass niemand die eigene Gesundheit besser kennt als man selbst. Gleichzeitig schliesst dies nicht aus, dass wir weiterhin vielfältige Impulse für ein gesundes Leben geben wollen.

Warum glauben Sie, dass die Kampagne erfolgreich sein wird?

Die Menschen wünschen sich heute kein Gesundheitsdiktat mehr, sondern Selbstbestimmung. Die Idee von Rückhalt ist stark, weil sie Vertrauen und Freiheit gleichzeitig vermittelt. Und weil sie eigentlich nichts Neues ist, sondern genau das spiegelt, was unsere Aufgabe ist als Krankenversicherer: nämlich da zu sein, wenn man uns braucht. Nicht mehr, aber eben auch nicht weniger. Wir sagen: Du musst nicht perfekt funktionieren, denn wir unterstützen dich mit persönlich zugeschnittenen Angeboten. Diese Haltung zeigt sich auch in unseren Produkten wie Sanitas Vital oder dem Individuellen Prämienzuschlag – einer Lösung, die auch Menschen mit gesundheitlichen Vorerkrankungen eine volle Versicherungsdeckung ermöglicht. Oder eben auch in der Art, wie wir kommunizieren.

Warum der Fokus auf Bewegtbild?

Weil Bewegtbild es uns erlaubt, Emotionen und Geschichten auf eine Art zu erzählen, die in Print schlicht nicht möglich ist. Wir wollten Nähe, Authentizität und Tiefe – das funktioniert in der Dynamik von Film einfach besser. Natürlich ergänzen wir die Kampagne auf weiteren Kanälen, aber der emotionale Ankerpunkt ist das Videoformat. Damit erreichen wir die Menschen dort, wo sie heute Inhalte konsumieren: digital, unterwegs, on demand.

«Wir sind da, wenn es darauf ankommt – aber wir mischen uns nicht ein»

Was hat es mit diesem «Rückhalt» auf sich? Gewinnt eine Krankenversicherung nicht eher Kunden, indem sie sie aktiv dabei unterstützt, gesund zu bleiben oder gesund zu werden?

Das eine schliesst das andere nicht aus. Rückhalt bedeutet für uns: Wir sind da, wenn es darauf ankommt – aber wir mischen uns nicht ein. Ja, wir bieten konkrete Angebote zur Gesundheitsförderung, zur Prävention, zur mentalen Gesundheit. Aber wir sagen nicht, was jemand tun muss. Wir schaffen Möglichkeiten und geben Halt, ohne Kontrolle. Diese Freiheit stärkt am Ende das Vertrauen – und die Eigenverantwortung unserer Versicherten. Vor diesem Hintergrund ist Rückhalt auch mehr als ein «Verkaufsargument» - es ist ein Versprechen an unsere Kundinnen und Kunden, das auf unserer Haltung als Marke gründet. Auch eines, das wir immer wieder neu unter Beweis stellen müssen – darin arbeiten wir täglich und im Wissen, dass wir noch nicht immer perfekt sind.

Was ist die künftige Rolle der Krankenversicherungen in der Schweiz?

Die Rolle wandelt sich. Es reicht nicht mehr, Leistungen zu bezahlen – wir müssen verstehen, wie Menschen heute leben, denken und fühlen. Individualisierung ist dabei ein zentrales Thema. Die Zukunft gehört Versicherungen, die nicht alles über einen Kamm scheren, sondern den Menschen in seiner Komplexität ernst nehmen. Das bedeutet auch, zuzuhören, empathisch zu handeln und mit echten, personalisierten Angeboten zu überzeugen. Das Thema Individualisierung spielt auch im Sanitas Health Forecast 2025, der am 17. Juni erschienen ist, eine Hauptrolle. Die neue Edition trägt den Titel «In dir steckt mehr, als du denkst» und zeigt, wie Menschen auf ihre individuelle Art gesund bleiben können – indem sie Hebel wie Zellgesundheit, die Aktivierung des Nervensystems oder den Umgang mit Stress besser verstehen und gezielt für sich nutzen. (pd/cbe)

Dieses Interview erschien zuerst in der persönlich-Printausgabe vom Juli.