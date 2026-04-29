Rembrand: Ehrlichkeit als Markenstrategie

Publiziert am 29.04.2026

Im Zentrum des Neuauftritts steht der Leitgedanke «Ganz ehrlich: Keine Zusätze, nur Natur». Die Kampagnenarchitektur ist modular aufgebaut und soll sich weiterentwickeln lassen – mit Potenzial für Social Media und jüngere Zielgruppen. Das Packaging des gesamten Ramseier-Sortiments wird seit Ende 2025 schrittweise auf das neue Layout umgestellt, heisst es in einer Mitteilung, die persoenlich.com exklusiv vorab vorliegt.

«Mit dem aktuellen Relaunch wurde der Markenauftritt harmonisiert und eine klarere visuelle Struktur geschaffen. Dabei betonen wir Natürlichkeit und Herkunft stärker, gestalten die Markenarchitektur verständlicher und reduzieren das Design bewusst auf das Wesentliche. Gleichzeitig bleibt der Wiedererkennungswert unserer Marke unverändert», wird Evelyn Kafka, Leiterin Brand Management bei Ramseier Suisse, zitiert.

Andreas Felder, CEO von Rembrand, betont die Gratwanderung bei etablierten Marken: «Gerade bei starken Traditionsmarken ist Zurückhaltung oft wirkungsvoller als Veränderungsdrang. Die Herausforderung liegt darin, das Richtige zu schärfen, nicht alles neu zu erfinden.»

Für Jörg Stöckigt, Creative Director bei Rembrand, geht es bei der Markenführung um Langfristigkeit: «Viele Food-Brands sind beim ersten Kontakt verführerisch und beim zweiten schon langweilig. Tiefe entsteht durch Konsequenz», so Stöckigt in einem persoenlich.com-Interview.

Der Packaging-Relaunch ist Teil eines integrierten Gesamtauftritts über alle Kontaktpunkte – von TV über Social Media und POS bis hin zu B2B- und interner Kommunikation. Mit Ramseier erweitert Rembrand seinen mehrfach preisgekrönten Food&Beverage-Cluster. (pd/cbe)