Stefanie Huber: «Eigentlich wollte ich immer eine eigene Snowboardschule»

Stefanie Huber ist sowohl im Vorstand des ADC Schweiz wie auch des ADC Europe. Dort setzt sich die passionierte Snowboarderin für mehr Frauen in der Werbung ein. Die erfolgreiche Werberin arbeitet heute vor allem als Selbstständige, viel und gerne mit Peter Brönnimann. Zuvor war sie für Jung von Matt Frankfurt und auch Hamburg tätig, wo sie im engen Austausch mit Jean-Remy von Matt und Oliver Voss stand. Nach ihrer Rückkehr in die Schweiz war sie für Walker und Wirz tätig. Mit ihrer Familie lebt sie in Winterthur.

Stefanie Huber ist in Frankfurt am Main geboren und aufgewachsen. Nach dem Abitur machte sie ein Praktikum in einem Kölner Studio für Werbefotografie. Nach und während des Studiums für Kommunikationsdesign in Krefeld arbeitete sie für Jung von Matt Frankfurt, bevor sie nach Hamburg zu Jung von Matt/9 wechselte. Kurzfristig wollte sie sich zusammen mit ihrem Mann Pablo Schencke den Traum einer Snowboardschule in Chile erfüllen. Nach ihrer Rückkehr in die Schweiz war sie als Senior AD für Walker und später auch für Wirz tätig, bevor sie nochmals zu Walker wechselte. Seit 2020 ist sie selbstständig.

Aus Anlass des Jubiläums schenkt der persönlich-Verlag dem ADC Switzerland – mit Unterstützung der Migros Supermarkt AG – den Podcast «50 Jahre ADC». Darin berichten während des ganzen Jubiläumsjahres in 50 wöchentlichen Folgen Kreative, Auftraggebende oder Agenturinhabende über die Werbebranche und ihre eigene Karriere. Der Podcast ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen – wie Spotify oder Apple Podcast – verfügbar.

Credits Moderation: Matthias Ackeret; Produktion: Corinne Lüthi; Distribution: Christian Beck.