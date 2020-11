Seit September 2019 ist der Appenzeller-Rahmkäse auf dem Markt. Und das mit Erfolg: Von Anfang an überzeugte die jüngste Innovation von Appenzeller mit beeindruckenden Absatzzahlen, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Dieser Trend soll fortgesetzt werden.

Die Agentur Contexta war bereits bei Entwicklung und Positionierung beteiligt und lieferte das Verpackungskonzept sowie die erste Kampagne. Nun legen die kreativen Nomaden frische Kreation für den Verkaufsschlager vor. Davon erhofft sich die Appenzeller-Sortenorganisation weiteren Aufwind und steigende Absätze in der Schweiz und in Deutschland.







In TV-Spot und Plakatsujets sieht man zunächst Vertrautes: Auf dem Bänkli sitzt wie immer einer der kultigen Sennen, doch zum ersten Mal in der langen Werbegeschichte der Marke zusammen mit einem Mädchen und einer älteren Dame. So unterstreicht auch diese Kampagne die Rolle des Rahmkäses als Genuss für die ganze Familie, Jung und Alt. Er ist eben einer für alle.

Gedreht und fotografiert wurde wie immer im Appenzellerland. Vor der beeindruckenden Kulisse des Alpsteins wird der Rahmkäse genossen. Nun endlich nicht nur von Geheimnisträgern, sondern auch Geheimnisträgerinnen.

Der TV-Spot ist ab dem 23.11. in der Deutschschweiz on Air. Die dazugehörige Plakatkampagne startete dort bereits vorab. Zusätzliche wird das Sujet in diversen Magazinen und auf Social Media eingesetzt.









Verantwortlich bei SO Appenzeller Käse GmbH: Rudolf Hegg (Leiter Verkaufsförderung und Marketing); verantwortliche Lead-Agentur: Contexta AG; Media: Mediasschneider Bern AG; Produktion: Stories AG, Flurin Giger (Regie), Silvan Giger (Kamera), Yves Bollag (Executive Producer): Karl Sigurdarson (Line Producer), Fluring & Silvan Giger (Editing), Yves Roy Vallaster (Colorgrading); Musik: Nicolas Senn, SFX & Mix: TonstudioZ, Post-Production Supervisor: Chenyi Yu; Fotograf: Caspar Martig. Bildbearbeitung: Süsstrunk & Jericke. (pd/lol)