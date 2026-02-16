Geyst: Ein Duo übernimmt die kreative Führung

Publiziert am 16.02.2026

Geyst hat die Leitung der Kreativabteilung personell neu organisiert, wie die Agentur am Montag mitteilte. Olivia Hug, die bereits seit mehreren Jahren für die Agentur tätig ist, wird Creative Director und übernimmt damit die strategische und gestalterische Leitung. Lukas Schnider, der zuvor bei der Agentur Farner arbeitete, wird Art Director und ist damit für die visuelle Umsetzung von Kundenprojekten verantwortlich.

Hug hat nach Angaben von Geyst in ihrer bisherigen Tätigkeit an strategischen Markenidentitäten mitgearbeitet. Sie war zuvor bei Agenturen wie TBWA, Department, FCB Zürich, CRK und Havas beschäftigt. Schnider soll laut Mitteilung Kundenprojekte gestalten und kreative Prozesse weiterentwickeln.

«Mit Olivia und Lukas verstärken wir unsere kreative Führung aus dem eigenen Team heraus und mit frischem Know-how von aussen», wird Reto Baumann, CEO von Geyst, in der Mitteilung zitiert. (pd/nil)