Hashcap: Ein #elektroschlittä für den Samichlaus

Der Zürcher BMW-Partner Stehli + Fischer hat sich für die Weihnachtskampagne genau ein Ziel gesetzt: Freude schenken. Dafür stellten sie dem Samichlaus für einen Tag ihren «besten» Schlitten zur Verfügung. Der #elektroschlittä wurde vom Schmutzli durch Zürich gelenkt und überraschte so am Samichlaustag hunderte von Zürcherinnen und Zürcher in der City. Mit lauter Weihnachtsmusik und offenem Verdeck zauberten sie den Schaulustigen ein Lächeln ins Gesicht und animierten dutzende Menschen dazu, spontan ihr Handy zu zücken, «um dieses einmalige Bild festzuhalten», wie es in einer Mitteilung heisst.

Hashcap, eine neue gegründete Werbeagentur aus Zürich, wurde von Vision Inspires begleitet. So entstand eine Weihnachtskampagne, «wie sie Zürich wohl noch nie gesehen hat», wie es weiter heisst.



Das Video ist unter anderem auf YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram und der Webseite des BMW-Händlers zu finden.

Verantwortlich bei Stehli + Fischer: Admir Zogjani (Geschäftsleitung); verantwortlich bei Hashcap: Christian Panzeri (Kreation, Beratung); verantwortlich bei Vision Inspires: Dominik Devaja (Film, Schnitt, Vertonung). (pd/cbe)