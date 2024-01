MRB: «Ein guter Stratege ist immer auch ein Kreativer»

Herr Bürge, Sie verlassen MRB. Was gab den Ausschlag zu diesem Schritt?

Ich den letzten rund zwanzig Jahren als Mitinhaber in Agenturen war die Entwicklung von schlagkräftigen Strategien immer das, was ich am liebsten tat. Mein Antrieb bleibt, Businessprobleme der Auftraggeber zu vereinfachen und mit einer kreativen Strategie zu lösen. Deshalb widme ich mich in Zukunft meiner Lieblings- und Paradedisziplin Creative Strategy.

Wie waren die Reaktionen innerhalb der Agentur auf Ihren Entschluss?

Meine Partner in der Agentur und die Mitarbeitenden haben durchwegs positiv reagiert. Logisch, sie kennen mich neben dem CEO-Alltag in der Rolle des Strategen und sie sehen meinen Schritt als konsequente Weiterführung meines Berufslebens. Eine Zusammenarbeit führen wir in neuer Form fort und ich sorge mit Smple bei MRB für Kontinuität in der Strategieplanung.

«Strategie und Kreation sind Disziplinen, die sich überschneiden und im Arbeitsprozess gegenseitig befruchte»

Sie machen selbständig im Bereich Creative Strategy. Wo sehen Sie ein Potential?

Eine präzise Strategie schliesst die Lücke zwischen Business und Kreativität. Wenn die Herausforderungen in Marketing und Kommunikation immer umfangreicher und komplexer werden, braucht es reduzierte Leitgedanken, die inspirierende Plattformen für die Ideenfindung schaffen. Damit werden Kommunikationsideen präziser, kreativer und effektiver. In England gehören spezialisierte Agenturen für Creative Strategy seit den 90er Jahren zum dortigen Werbekosmos. In der Schweiz hingegen gab es bisher nur einzelne Strategen, die diese Disziplin pflegen.

Ihr Unternehmen heisst Smple Creative Strategy. Sind Sie jetzt mehr Stratege oder Kreativer?

Ein guter Stratege ist immer auch ein Kreativer – zumindest ein bisschen. Strategie und Kreation sind Disziplinen, die sich überschneiden und im Arbeitsprozess gegenseitig befruchten. Es braucht Erfahrung, um die verschiedenen Anforderungen an die Kommunikation zu bündeln, zu vereinfachen und die Botschaft einer Marke so zu erzählen, dass sie gerne gehört wird. Das macht der Stratege in mir. Es braucht Gespür und Weitblick, um kreative Ideen zu erkennen, die eine Marke voranbringen. Das macht der Kreative in mir. Alles immer in enger Zusammenarbeit mit der Agentur und/oder mit den Werbeauftraggebern.