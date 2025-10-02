TBWA\Zürich: Ein Krümel als Kampagnen-Star

McDonald's baut das Angebot seiner McCrispy-Chicken-Burger aus und lanciert drei neue Varianten. TBWA\Zürich entwickelte dafür eine Kommunikations-Plattform, die sich über alle Kanäle hinweg auf einen gemeinsamen Nenner reduziert: einen überdimensional inszenierten Krümel.
Die Kampagne nutzt den vergrösserten McCrispy-Krümel als visuelles Leitmotiv in Bewegtbild, Print und Online. Die Botschaft: Die Produkte sind so knusprig und unwiderstehlich, dass kein noch so kleines Stück übrigbleibt.
Das Herzstück bildet ein TV-Spot, der die Jagd nach dem Krümel zeigt. Musikalisch unterlegt ist die Verfolgung mit «True» von Spandau Ballet – der 80er-Jahre-Hit soll die Begehrlichkeit pointiert zum Ausdruck bringen. Print, Online und Social Media adaptieren die Grundidee für die verschiedenen Produktvarianten. (pd/cbe)
Credits
Verantwortlich bei McDonald’s Schweiz: Kat Howcroft (Chief Marketing Officer), Severine Caspard (Marketing Manager, Brand & Strategy), Morgane Zillweger (Senior Marketing Consultant), Jessica Dumoulin (Marketing Consultant); verantwortlich bei TBWA\Zürich: Manuel Wenzel (CCO), Sabrina Brandenburger (CD), Mark Taylor (CD), Davide Schenker (Senior AD), Jil Pettenhofer, Gvozden Milosevic (Kreation), Marion Schwager, Tatiana Vollant, Maryna Pavlichkova-Meier, Patricia Straumann (Beratung), Nicolao Garcia-Negrello, Agnes Meier, Toni Rubera, Noemi Rubera (Production); verantwortlich bei Produktion: Hillton AG (Filmfirma, Post, Musik), JingleJungle (Tonstudio).