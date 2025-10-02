TBWA\Zürich: Ein Krümel als Kampagnen-Star

Publiziert am 02.10.2025

McDonald's baut das Angebot seiner McCrispy-Chicken-Burger aus und lanciert drei neue Varianten. TBWA\Zürich entwickelte dafür eine Kommunikations-Plattform, die sich über alle Kanäle hinweg auf einen gemeinsamen Nenner reduziert: einen überdimensional inszenierten Krümel.

Die Kampagne nutzt den vergrösserten McCrispy-Krümel als visuelles Leitmotiv in Bewegtbild, Print und Online. Die Botschaft: Die Produkte sind so knusprig und unwiderstehlich, dass kein noch so kleines Stück übrigbleibt.

Das Herzstück bildet ein TV-Spot, der die Jagd nach dem Krümel zeigt. Musikalisch unterlegt ist die Verfolgung mit «True» von Spandau Ballet – der 80er-Jahre-Hit soll die Begehrlichkeit pointiert zum Ausdruck bringen. Print, Online und Social Media adaptieren die Grundidee für die verschiedenen Produktvarianten. (pd/cbe)