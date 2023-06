Der neue McCrispy ist «ein auf wesentliche, aber feine Zutaten reduzierter Chicken-Burger, der mit einer besonderen Panade rund um ein saftiges Filet alle Pouletliebhaber verführen soll», heisst es in einer Mitteilung von TBWA\Zürich.

In einer nicht ganz ernst gemeinten Hommage an den Kubrick-Klassiker «2001: Odysee im Weltraum» spielt deshalb ein kleiner aber knuspriger Krümel dieser Panade die Hauptrolle. Dieser schiesst an den Legenden vorbei, neben denen er nun im Angebot von McDonald's zu finden sein wird. Der Sprecher erzählt dazu von den typischen Habits rund um den Konsum von Big Mac und Co und endet selbstbewusst auf «Zeit für eine Legende».



Dieselben Insights erzählen auch drei Sujets, die als (D)OOH und digital zum Einsatz kommen, heisst es weiter. Dabei wurde die Sprache in den Headlines bewusst ein bisschen gedehnt und verjüngt.



Laut TBWA\Zürich mit Erfolg: Kurz nach Lancierung wurde eins der Sujets von einem Fan des legendären Fussballspielers Blerim Džemaili «umgetextet». Ein Bild davon wurde von einem der reichweitenstärksten Instagramkanäle geteilt und von McDonald’s reposted. Schliesslich teilte der Spieler selbst eben jenen Post.



Und McDonald's setzte mit TBWA\ noch einen drauf und lancierte ein eigenes Poster für Džemaili – direkt am Letzigrund.



Und auch dieses Poster hat die Fussballlegende auf seinem Instagramkanal geteilt.

Flankiert wurde die Kampagne von organischem Content, für den TBWA\Buzz verantwortlich zeichnet.

Verantwortlich bei McDonald's Schweiz: Jean-Guillaume Bertola (Chief Marketing Officer), Severine Caspard (Marketing Manager), Morgane Zillweger (Marketing Manager); verantwortlich bei TBWA\Zürich: Manuel Wenzel, Reto Clement, Mark A. Levay, Davide Schenker, Mathias Bart (Kreation), Nadja Stickl, Marcel Mägerle (Beratung), ViDo Production (Pre-Press), ViDo Video (Motion Design); verantwortlich bei TBWA\Buzz: Michelle Steinauer, Margaux Bazarganpour, Anna Lena Delli Santi, Lucas Germann, Peter Grychnik-Zbronski; OMD: Media Strategie und Planung; Rocket Film: Filmproduktion, Brian Durnin (Regie); Cloudscape: 3D/CGI. (pd/cbe)