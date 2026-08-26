Publiziert am 26.08.2026

Die Kampagne arbeitet mit einem wiederkehrenden Bildmotiv: Aus Aktendossiers, Personalunterlagen und Klebezetteln geformte Tiere – ein Mammut und ein Löwe – stehen für unübersichtliche, papierlastige HR-Prozesse. Weitere Motive behandeln Zeitwirtschaft, On- und Offboarding, Mitarbeitergespräche, digitale Personalakte und Bewerbermanagement.

Ausgespielt werden die Sujets über digitale Kanäle wie LinkedIn, Meta, YouTube, Google Search und Display-Formate. Sie führen auf eine zentrale Landingpage, über die Interessierte einen Termin vereinbaren können. Die Kampagne läuft bereits seit Mitte Mai, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.

Zeitlich fällt die Kampagne mit einem Relaunch des Webauftritts umantis.com zusammen, über den sich HR-Verantwortliche und Geschäftsleitungen neu zu Recruiting, On- und Offboarding, Talententwicklung sowie administrativen HR-Prozessen orientieren sollen. Für Konzeption, Design und Programmierung der Website zeichnet Marti Communication AG verantwortlich.

Abacus Umantis ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Abacus-Gruppe mit Sitz in St. Gallen und ging im Jahr 2000 als Spin-off der ETH Zürich und der Universität St. Gallen hervor. (pd/cbe)