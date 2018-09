Seit es Glasfasernetze gibt, sind wir Schweizer im Internet mit Highspeed unterwegs. Das meinen wir zumindest. Denn, was die Meisten nicht wissen: Oft führen die Glasfaserkabel vor der Haustüre in einen Verteilerkasten, der dann die Bits und Bytes auf lahmen Kupferdrähtchen in die Haushalte splittet. Und wenn dann gleich mehrere Personen gleichzeitig Daten saugen, ruckelts selbst mit dem datengrössten Abo, wie die Agentur PinkSquirrel in einer Mitteilung schreibt.

Mit dem Etzelnet von EW Höfe sei das nicht so. Denn diese ziehen das schnellste Netz der Region gleich bis ins jeweilige Zuhause oder Büro. So kann das Töchterchen die koreanische Soap auf dem iPad in höchster Bildqualität ebenso ruckelfrei geniessen, wie ihr Bruder das neuste Game im Online-Modus. Und während der Heimcomputer im Hintergrund sein Backup in die iCloud lädt, gönnt sich Mama die neueste Yoga-App samt Content, und Papa fiebert ohne Zeitverzögerung bei der Champions League mit.

Dass man jetzt endlich alles gleichzeitig kann, kommuniziert Pink Squirrel in einer regionalen Kampagne für EW Höfe. Auf Plakaten, Social Media, ÖV-Werbung, Fahnen und mittels Give-aways zeigt sich die lokal bereits verankerte Marke von ihrer schnellsten und persönlichsten Seite. Kommuniziert wird nach dem Zellenplan der Netzaufschaltungen – also in einem Quartier nach dem anderen. So rechnet man, mit der eigenständigen, differenzierenden, sympathischen und relevanten Kampagne bis Ende Jahr rund 1000 neue Kunden zu einem Umstieg auf Etzelnet zu bewegen.

Verantwortlich bei EW Höfe: Jürg Müller (Leiter Vertrieb/Mitglied der Geschäftsleitung), Sonja Wegmann (Leiterin Marketing); verantwortlich bei PinkSquirrel: Dany Kielholz (Strategie), Flo Wacker (Creative Direction), Viviana Chiosi (Art Direction), Christoph Hess (Text), Flavia Meyer (Beratungsleitung); Illustration: POW!!!. (pd/cbe)