Publiziert am 20.10.2025

Getränkekartons, wie sie für Milch, Eistee oder Fruchtsäfte verwendet werden, bestehen zu 75 Prozent aus Papierfasern. Durch Recycling werden sie noch nachhaltiger. Deshalb wurden regional unterschiedliche Sammelsysteme mit Recycling-Bags eingeführt.







Um das Getränkekarton-Recycling bekannt zu machen, wurde die Kreativagentur Ruf Lanz vom Verein Getränkekarton-Recycling Schweiz mit einer nationalen Awareness-Kampagne beauftragt. Hinter dem Verein stehen die drei führenden Produzenten Tetra Pak, SIG Combibloc und Elopak.













Ruf Lanz hat als Erstes den moralinsauer erhobenen Zeigefinger entsorgt, der viele Menschen bei grünen Anliegen rotsehen lässt.



Stattdessen werden prallvolle Recycling-Bags topmodisch als neue It-Bags inszeniert – als Must-have für zeitgemässen, verantwortungsbewussten Lifestyle. Denn Recycling liegt im Trend. Mit einer Recyclingquote von 53 Prozent aller Wertstoffe gehört die Schweiz europaweit zu den Spitzenreitern. Beim Getränkekarton-Recycling jedoch gibt es noch Aufholbedarf. Um das Getränkekarton-Recycling bekannt zu machen, wurde die Kreativagentur Ruf Lanz vom Verein Getränkekarton-Recycling Schweiz mit einer nationalen Awareness-Kampagne beauftragt. Hinter dem Verein stehen die drei führenden Produzenten Tetra Pak, SIG Combibloc und Elopak.Ruf Lanz hat als Erstes den moralinsauer erhobenen Zeigefinger entsorgt, der viele Menschen bei grünen Anliegen rotsehen lässt.Stattdessen werden prallvolle Recycling-Bags topmodisch als neue It-Bags inszeniert – als Must-have für zeitgemässen, verantwortungsbewussten Lifestyle. Denn Recycling liegt im Trend. Mit einer Recyclingquote von 53 Prozent aller Wertstoffe gehört die Schweiz europaweit zu den Spitzenreitern. Beim Getränkekarton-Recycling jedoch gibt es noch Aufholbedarf.





Dazu Simona Marty, Geschäftsführerin von Getränkekarton-Recycling Schweiz: «Viele wissen nicht, wie umweltfreundlich der Getränkekarton ist und dass man die Verpackung recyceln kann – das wollen wir mit einer gross angelegten Kampagne ändern.» Ruf Lanz habe den Verein durch ihre kreative Haltung, ihre strategische Herangehensweise und ihre überraschenden Konzepte überzeugt.





Lara Gruhn, Projektleiterin Kommunikation, ergänzt: «Wir wollen das Publikum involvieren, ohne zu moralisieren. Deshalb steckte die Idee des It-Bag die anderen präsentierten Konzepte in die Tasche.»

Die Kampagne wurde in enger Zusammenarbeit mit dem renommierten Modefotografen Chris Tribelhorn inszeniert. Sie kommt ab 20. Oktober in einer ersten Welle in den bevölkerungsreichen Städten zum Tragen.

Das Leitmedium sind Plakate, ePanels und eBoards sowie ganzseitige Anzeigen in den Sonntagsmedien. Flankiert von zahlreichen Online-Massnahmen wie YouTube-Prerolls, interaktiven Conversational Ads und Social Media Videos. (pd/nil)