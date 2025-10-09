09.10.2025

Kreisvier

Ein «Smart Deal» für schlaue Geniesserinnen

Die Kreativagentur hat für Coop die Einführungskampagne zu einem neuen Jugendrabatt entwickelt. Die Kampagne richtet sich an junge Menschen in Ausbildung und ist seit Mitte September aktiv.
Publiziert am 09.10.2025

Mit dem «Smart Deal» erhalten Schüler, Lernende und Studierende in der ganzen Schweiz 10 Prozent Rabatt. Das Angebot gilt in allen Coop Restaurants, Coop Bistros, Take-it-Filialen und im Thai Street Restaurant.

Laut einer Mitteilung geht die Idee auf einen Wunsch von Teilnehmenden des Coop-Lernenden-Tags im Januar 2025 zurück. Ziel sei es, eine preiswerte und ausgewogene Verpflegung für kleine Budgets zu ermöglichen.

Die Kampagne wird auf den Social-Media-Kanälen YouTube, Snapchat, TikTok und Instagram sowie direkt an den Verkaufsstellen ausgespielt. (pd/cbe)

Credits

Verantwortlich bei Coop: Martin Wasserfallen, Sabine Schenker; verantwortlich bei Kreisvier: Priska Meyer, Leonie Arnold, Simon Näf, Waghta Berihu, Christian Schirmer, Lea Netzer, Jacqueline Geist, Meret Moor; verantwortlich bei Company Production: Michael Gloor, Christopher Graage, Nicola Duppenthaler, Dan Cermak (Foto).


