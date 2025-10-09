Publiziert am 09.10.2025

Mit dem «Smart Deal» erhalten Schüler, Lernende und Studierende in der ganzen Schweiz 10 Prozent Rabatt. Das Angebot gilt in allen Coop Restaurants, Coop Bistros, Take-it-Filialen und im Thai Street Restaurant.

Laut einer Mitteilung geht die Idee auf einen Wunsch von Teilnehmenden des Coop-Lernenden-Tags im Januar 2025 zurück. Ziel sei es, eine preiswerte und ausgewogene Verpflegung für kleine Budgets zu ermöglichen.

Die Kampagne wird auf den Social-Media-Kanälen YouTube, Snapchat, TikTok und Instagram sowie direkt an den Verkaufsstellen ausgespielt. (pd/cbe)