Publiziert am 24.09.2025

Die Baumarktkette wendet sich bewusst gegen das gängige Versprechen der DIY-Branche, dass Heimwerkerprojekte immer reibungslos verlaufen. Stattdessen thematisiert die Kampagne die Realität von Rückschlägen, Fehlplanungen und unerwarteten Problemen bei Do-it-yourself-Projekten.

Das Herzstück der Kampagne bildet ein 2:20 Minuten langer Werbefilm, der als episches Theaterstück inszeniert ist. Eine Heimwerkerin durchlebt dabei verschiedene Herausforderungen auf dem Weg zu ihrem fertigen Projekt, begleitet von einem 30-köpfigen Chor, der jede ihrer Bewegungen kommentiert.

Regie führte Lope Serrano, die Musik wurde mit einem 40-köpfigen Orchester in Berlin aufgenommen. Das Bühnenbild wurde nach Unternehmensangaben grösstenteils handwerklich erstellt.

Der Spot ist ab Mittwoch im Kino zu sehen. Der Start auf Social Media, TV und Online folgt am Montag. Neben dem Spot umfasst sie Plakate, TV-Spots, Social Media und weitere digitale Formate. Die Kampagne läuft in neun Ländern, darunter Deutschland, Österreich und die Schweiz. (pd/spo)