Peter Brönnimann: «Ein stinkender Fisch öffnete mir die Werbewelt»

Soeben startet die neue Tilsiter-Werbung aus der Küche von Peter Brönnimann (persoenlich.com berichtete). Zuvor hat der Berner mit unzähligen Kampagnen für Furore gesorgt: Mit der legendären Posträuberkampagne schrieb er Schweizer Werbegeschichte, verlor aber zugleich einen Grossauftrag. Seine schlechteste und unkreativste Kampagne war jedoch seine nachhaltigste.

Peter Brönnimann müsste eigentlich Benzin im Blut haben: Seine Vorfahren betrieben eine Autogarage im Berner Oberland. Doch der ehemalige «Werber des Jahres» wählte einen anderen Weg und wechselte bereits in den späten Achtzigerjahren in die Werbemetropole Zürich, wo er für Aebi, Suter, Gisler, Studer / BBDO, Advico Young & Rubicam und Spielmann / Felser / Leo Burnett tätig war und heute als gefragter Freelancer arbeitet – unter anderem für Galaxus, CoffeeB von der Migros oder eben Tilsiter.

Aus Anlass des Jubiläums schenkt der persönlich-Verlag dem ADC Switzerland – mit Unterstützung der Migros Supermarkt AG – den Podcast «50 Jahre ADC». Darin berichten während des ganzen Jubiläumsjahres in 50 wöchentlichen Folgen Kreative, Auftraggebende oder Agenturinhabende über die Werbebranche und ihre eigene Karriere. Der Podcast ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen – wie Spotify oder Apple Podcast – verfügbar.

Credits Moderation: Matthias Ackeret; Produktion: Corinne Lüthi, Christian Beck.