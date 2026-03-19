Publiziert am 19.03.2026

Die Kampagne trägt den Slogan «Tilsiter, der Vielsiter» und arbeitet mit «-siter»-Wortkreationen wie Znünisiter, Wandersiter oder Gratinsiter, die auf reduzierte Fotosujets treffen. «Ein Slogan, so eingängig, klar und populär – mich erstaunte, dass es ihn noch nicht gab», so Peter Brönnimann, der auch in der neusten Folge des persoenlich.com-Podcasts «50 Jahre ADC» über die Kampagne spricht.

Zum Start kommen 15 Sujets zum Einsatz. Im programmatischen Digital Out of Home werden die Motive passend zur Tageszeit ausgespielt: Am Morgen sehen Pendlerinnen und Pendler den «Znünisiter», mittags den «Lunchsiter», auf dem Heimweg den «Znachtsiter». Auf Social Media begleitet der Vielsiter die Community durch das Jahr – saisonal angepasst mit Motiven wie «Grillsiter» im Sommer oder «Fonduesiter» im Winter.

Stratege Christoph Bürge von Smple Creative Strategy sagt zur Ausrichtung: «Tilsiter sei der ideale Allrounder, von dem man immer genug im Kühlschrank haben sollte.» Claudia Moya, verantwortlich für Marketing & Kommunikation bei Tilsiter, ergänzt: «Wir wollen Gründe geben, Tilsiter zu kaufen, verwenden und geniessen – und von denen gibt es viele.» (pd/cbe)