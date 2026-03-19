19.03.2026

Huber/Brönnimann

Vom Znünisiter bis zum Fonduesiter

Für Tilsiter haben Stefanie Huber und Peter Brönnimann eine Kampagne zur Vielseitigkeit des Schweizer Käses entwickelt.
Publiziert am 19.03.2026

Die Kampagne trägt den Slogan «Tilsiter, der Vielsiter» und arbeitet mit «-siter»-Wortkreationen wie Znünisiter, Wandersiter oder Gratinsiter, die auf reduzierte Fotosujets treffen. «Ein Slogan, so eingängig, klar und populär – mich erstaunte, dass es ihn noch nicht gab», so Peter Brönnimann, der auch in der neusten Folge des persoenlich.com-Podcasts «50 Jahre ADC» über die Kampagne spricht.



Zum Start kommen 15 Sujets zum Einsatz. Im programmatischen Digital Out of Home werden die Motive passend zur Tageszeit ausgespielt: Am Morgen sehen Pendlerinnen und Pendler den «Znünisiter», mittags den «Lunchsiter», auf dem Heimweg den «Znachtsiter». Auf Social Media begleitet der Vielsiter die Community durch das Jahr – saisonal angepasst mit Motiven wie «Grillsiter» im Sommer oder «Fonduesiter» im Winter.



Stratege Christoph Bürge von Smple Creative Strategy sagt zur Ausrichtung: «Tilsiter sei der ideale Allrounder, von dem man immer genug im Kühlschrank haben sollte.» Claudia Moya, verantwortlich für Marketing & Kommunikation bei Tilsiter, ergänzt: «Wir wollen Gründe geben, Tilsiter zu kaufen, verwenden und geniessen – und von denen gibt es viele.» (pd/cbe)

Credits

Verantwortlich bei SO Tilsiter Switzerland: Otmar Hofer (Präsident), Claudia Moya (Marketing & Kommunikation); Strategie: Smple Creative Strategy, Christoph Bürge; Kreation: Peter Brönnimann, Stefanie Huber; Fotografie: Matteo Rolfi; Media: Prezzi Media.


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