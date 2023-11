Muntagnard ist die Circular Fashion Marke aus Graubünden. Konsequente Nachhaltigkeit, für die sie bereits mehrfach ausgezeichnet wurden, steht dafür im Vordergrund. Im vergangenen Jahr hatte Muntagnard bereits den ersten biologisch abbaubaren Showroom eröffnet. Ein Showroom, der in der Viamala-Schlucht verrotten kann. Jetzt hat sich die Marke zusammen mit der Agentur Brinkertlück wieder etwas einfallen lassen.

Wer sich eine MIUtec-Jacke von Muntagnard kauft, erhält ein Stück Land in Graubünden – und werde damit Bündnerin oder Bündner, schreibt Brinkertlück in einer Mitteilung.















Das sei kein blosser Marketing-Gag, so die Agentur weiter. Die Bürgergemeinde Chur hat für diese Idee selbst das Grundstück zur Verfügung gestellt. Das Grundstück wird dafür markiert, sodass alle Neu-Bündner:innen gerne ihren Platz mit dem Blick auf die Bündner Berge bestaunen können. Das sei kein blosser Marketing-Gag, so die Agentur weiter. Die Bürgergemeinde Chur hat für diese Idee selbst das Grundstück zur Verfügung gestellt. Das Grundstück wird dafür markiert, sodass alle Neu-Bündner:innen gerne ihren Platz mit dem Blick auf die Bündner Berge bestaunen können.



Dieses Landstück ist somit in einer Zone, die weder überbaut noch bewirtschaftet werden darf. Ganz nach dem Grundsatz, die Natur weiss am besten, was ihr guttut. Und die Natur war es schliesslich auch, die Graubünden zu dem schönen Fleck gemacht hat, der es heute ist.

«Auffallen mit einem echten Versprechen»



«Natürlich wollen wir mit dieser Aktion wieder am Markt auffallen. Aber auffallen mit einem echten Versprechen und mit wahren Botschaften darin», lassen sich die beiden Gründer Dario Grünenfelder und Dario Pirovino zitieren. Die MIUtec Jacke wurde an der ISPO 2022 gleich mit zwei Awards für ihr innovatives und nachhaltiges Design ausgezeichnet. Jedes Detail der Jacke wurde im Sinne einer nachhaltigen Zukunft konzipiert.



«Bei der Idee soll zum einen überzeugen, dass man wirklich hier vor Ort sein kleines Stück Graubünden erhält. Zum anderen aber soll der Charme auch die Kunden und Kundinnen von Muntagnard begeisterten. So erhält beispielsweise jeder, der die Jacke erwirbt, ein unterzeichnetes ‹Graubündnis› mit Muntagnard für den Erwerb des Landes. So entstehe eine Community an Neu-Bündnerinnen und -bündnern, die man als Marke dann weiterhin aktivieren kann», beschreibt Dennis Lück, Gründer und Geschäftsführer von Brinkertlück Schweiz, den sozialen Effekt der Kampagne.



Die Kampagne startet mit einer Online-Performance-Kampagne, mit Owned-Channel-Massnahmen (Social Media und Newsletter), In-Store-Ankündigungen sowie diversen flankierenden Massnahmen wie Urkunde und Signaletik am Waldgrundstück. (pd/nil)