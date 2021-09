Es ist ein mikroskopisch kleines Chromosom, das bereits Monate vor der Geburt über das Geschlecht eines Kindes entscheidet. Und somit absurderweise auch darüber, wie viel es verdienen wird und wie hoch seine Chancen sind, in einer gewaltsamen Partnerschaft zu landen, minderjährig verheiratet oder vergewaltigt zu werden.

Ein erschreckender Fakt, auf den die Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes Deutschland in einer bundesweiten Sensibilisierungskampagne unter dem Hashtag #bornequal aufmerksam macht. So heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Terre des Femmes setzt sich seit 40 Jahren dafür ein, dass Mädchen und Frauen gleichberechtigt, selbstbestimmt und frei leben können. Die Frauenrechtsorgansiation arbeitet unter anderem zu den Schwerpunktthemen weibliche Genitalverstümmelung, Früh- und Zwangsehen sowie sexualisierte Gewalt.

Die Kampagne stammt von TBWA\ Zürich. Sie umfasst neben einem eindrücklichen TV-Spot, diverse Print-Anzeigen, über 30 Plakat-Motive sowie ganzjährige Social Media- und PR-Aktionen. Verbreitet wird die Kampagne von OMD.

«Gerade zum 40-Jahr-Jubiläum, war es uns wichtig, eine Kampagnen-Plattform zu kreieren, in der jedes Schwerpunktthema der Organisation Platz findet. Und absurderweise ist das X-Chromosom letztlich die aberwitzige Schnittmenge für Leid und Benachteiligung, die Mädchen und Frauen weltweit widerfahren», lässt sich Manuel Wenzel, Executive Creative Director, TBWA\Zürich, in der Mitteilung zitieren.

Gesa Birkmann von Terre des Femmes ergänzt: «Das Konzept hat uns sofort überzeugt. Es verpackt die grausamen Fakten, mit denen wir täglich konfrontiert sind und entlarvt auf kreative Weise die Sinn- und Grundlosigkeit von Gewalt gegen Mädchen und Frauen auf der ganzen Welt.»

Verantwortlich bei Terre des Femmes Deutschland: Christa Stolle (Bundesgeschäftsführerin), Gesa Birkmann (Abteilungsleiterin Themen und Projekte); verantwortlich bei TBWA\ Zürich: Manuel Wenzel, Angelo Sciullo, Calvin Kroehne, Isabelle Benz, Lisa Bolte, Alisea Ferrara, Domenico Catena (Kreation), Stephan Sliwensky (Digital), Nadja Stickl (Beratung); Partner: Jurg Neve (Director), KATANÁNGA (Creative Studio), Artbox (Production), Geert Jansen (Executive Producer), Sonja Dam (Project Manager), Jurg Neve, Marcus Driessen (Design), Jurg Neve, Kees Sparnaaij (Animation), Rebusfarm (Rendering, Special Thanks) MOKOH Music Berlin (Music & Audio Production), Tobi Vogel, Stephan Moritz (Music Composer), Stephan Moritz (Audio Mix), Nina Hoss (Voice Over Deutsch). (pd/tim)