Publiziert am 11.05.2025

Mit der «Zahlungsarten Combo» von PostFinance können sämtliche gängigen Zahlungsmittel an der Verkaufsstelle über nur einen Vertragsabschluss akzeptiert werden können. Um dies auffällig zu inszenieren, treibt Sir Mary das Prinzip mit einem Augenzwinkern auf die Spitze: Im Zentrum der Kampagne stehen bewusst Zahlungsmethoden, die nicht funktionieren, schreibt die Agentur in einer Mitteilung. Etwa dann, wenn ein Zaubermeister in einem Nagelstudio versucht, mit seinem Zauberstab zu bezahlen – und scheitert.

Der humorvolle Spot bildet das Herzstück der Kampagne. Ergänzt wird er durch weitere Sujets mit unterschiedlichen Charakteren und Settings. Die Kampagne startet am Montag auf digitalen Kanälen, Inseraten und Direct Mailings sowie auf diversen Owned Channels. Weitere Aktivierungen folgen im zweiten Halbjahr. (pd/spo)