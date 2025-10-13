Zürchermarketing: Eine Herbstkampagne zum Abschied

Publiziert am 13.10.2025

Die Kreativagentur und der Fitnessanbieter Activ Fitness beenden ihre Zusammenarbeit per Ende Dezember 2025. Der Schritt erfolgt auf Wunsch von Charles Zürcher, der seit 2023 pensioniert ist, teilt seine Agentur Zürchermarketing am Montag mit.

Die Partnerschaft bestand seit 30 Jahren, in denen Activ Fitness von einem lokalen Anbieter mit sechs Studios in der Region Zürich zum grössten Fitnessanbieter der Schweiz mit über 120 Studios wuchs. Alle Kampagnen in dieser Zeit wurden von Zürchermarketing entwickelt.

Die aktuelle und letzte gemeinsame Kampagne trägt den Titel «Stay strong» und thematisiert Kraft im herbstlichen Kontext. Die Kampagne zeigt eine athletische Figur aus Laub, die bewusst an den Körperkult der Antike angelehnt ist, heisst es weiter. Sie startete zunächst in der Westschweiz und läuft seit 20. Oktober crossmedial on und off in der gesamten Deutschschweiz. (pd/spo)