Ogilvy Zürich: Eine Hommage an das Zusammensein

Social Connection statt Social Distance – dabei unterstützt Salt alle Kundinnen und Kunden mit dem schnellsten Internet der Schweiz. Das zeigt die aktuelle Performance Kampagne, die von Anfang April bis in den Mai lief, mit gezielt ausgespielten Social Media Ads.

Die Kampagne von Ogilvy basiert auf einem Story-/System-Ansatz, der Relevanz garantierte, heisst es in der Mitteilung. Eine besonders wichtige Währung in einer Zeit, in der sich so viel Aufmerksamkeit auf Onlinewerbemittel konzentriere.

In der Story-Phase sollen Inhalte mit einer Hommage an das Zusammensein trotz physischer Distanz gute Stimmung in den Feed der Zielgruppe bringen. Wer damit interagiert, wird in der zweiten Phase effizient und effektiv mit einem Angebot für das Perfektvernetzt-Paket Salt Home beliefert.

Die Kampagne erzeugte nicht nur viel Sympathie für Salt, die überdurchschnittlich vielen Abo-Abschlüsse hätten zudem dokumentiert, dass cleveres Storytelling mehr als nur ein Buzzword sei, schreibt Ogilvy Zürich. (pd/wid)