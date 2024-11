Weihnachtsspots: Eine klitzekleine Liebesgeschichte

Publiziert am 17.11.2024

Migros und Wirz lassen die Herzen der Wichtel-Fans erneut höherschlagen: Nachdem der Migros-Wichtel Finn im vergangenen Jahr sein Comeback gefeiert hat, übernimmt er im Jahr 2024 erneut die Hauptrolle in der Weihnachtskampagne der Detailhändlerin.

Dieses Jahr wird das Weihnachtsfest wortwörtlich zur Herzensangelegenheit für den kleinen Kerl. «Auch unser Wichtel lebt nicht nur vom Scannen, Rechnen und anderen Gutes tun allein, sondern darf doch auch mal seine eigenen Bedürfnisse ins Zentrum stellen», so Frédéric Zürcher, Leitung Campaigning & Sponsoring bei der Migros Supermarkt AG, in einem persoenlich.com-Interview. In der neuen Geschichte verliebt sich der von Wirz erfundene Wichtel Hals über Kopf in eine Migros-Kassiererin. Glücklicherweise erkennt er aber noch rechtzeitig, wer ihm wirklich wichtig ist – seine Wichtelfreundin Eli.

«Weihnachten erinnert uns daran, was im hektischen Alltag oft zu kurz kommt: Für unsere Liebsten da zu sein. Diese Zeit bietet die Gelegenheit, bewusst innezuhalten und ihnen zu zeigen, wie wertvoll sie für uns sind», wird Giovanna Colucci, Projektleitung Campaigning bei der Migros, in einer Mitteilung zitiert. Das diesjährige Motto: «Feiern wir unsere Liebsten. Sie sind das grösste Geschenk» soll also dazu ermuntern, etwas achtsamer und aufmerksamer gegenüber den wichtigsten Menschen in unseren Leben zu sein.

«Wir fanden, dass das Fest der Liebe noch ein bisschen mehr Liebe vertragen könnte», ergänzt Jan Kempter, Creative Director Wirz Group. Passend dazu habe man als musikalische Untermalung für den Film auch einen Song gewählt, der «übers Ohr direkt ins Herz geht»: «I will follow you» des nigerianischen Sängers Toulouse – eine gefühlvolle Neuinterpretation des Nummer-1-Hits von Peggy March aus dem Jahr 1963.

Neben der emotionalen Achterbahnfahrt der Hauptgeschichte wird Finns und Elis Story entlang der gesamten User Journey weitererzählt. So sorgen beispielsweise eine Reihe von Onlinefilmen für noch mehr herzerwärmende Momente.

Diverse Social-Media-Assets und Display Ads sollen noch mehr Lust auf Weihnachten machen und verlinken auf die von den Agenturen Mutabor und Apps with love kreierte Weihnachtsplattform migros.ch/weihnachten. Hier können Besucher eine Vielzahl an digitalen Erlebnissen entdecken und tiefer in die zauberhafte Welt von Finn eintauchen.

Die Plattform bietet laut Mitteilung inspirierende Storys mit einem Sortimentsfokus sowie einen interaktiven digitalen Geschenke-Guide. Zusätzlich gibt es ein Gewinnspiel, bei dem Finn mit liebevoll gestalteter Weihnachtspost täglich Freude verbreitet und die Chance auf Gewinne bietet. Ideal für die ganze Familie, um die Weihnachtszeit noch magischer zu gestalten.

Aber auch offline wird es laut der Agentur herzig: So interagiert der ein bisschen tollpatschige Finn auf DOOH mit dem Weihnachtsprodukten der Migros. Zudem gibt es in diesem Jahr erstmalig auch eine ganze Wichtel-Kollektion mit Finn-Produkten, die auch zuhause Weihnachtsstimmung verbreiten.

Für Familien, die gar nicht genug von den Wichteln bekommen können, gibt es die beliebten Geschichten von Finn und seinen Freunden jetzt auch wieder zum Anhören. Die Reihe wurde um sechs brandneue Abenteuer erweitert und ist direkt auf der Migros-Weihnachtsplattform abspielbar.

Kurz: Finn sorgt also auf sämtlichen Touchpoints für «liebevolle» Weihnachtszeit. (pd/cbe)

Credits Verantwortlich bei Migros Supermarkt AG: Remy Müller, Frédéric Zürcher, Giovanna Colucci, Nuria Grab, Tanja Krause, Désirée Strassmann (Campaigning), Lisa Dempster, Corina Edler, Céline Jagisch, Fabienne Kübler, Marta Mielcarek (Flächenaktivitäten), Simone Blaser, Christian Keller, Patrick Blum, Dominik von Büren (Media), Thomas Blumer (Social Media); verantwortlich bei Wirz Group: Livio Dainese, Jan Kempter, Matthias Fürst, Florian Siegrist, Elena Gabriel, Elena Knecht, Julia Mutter, Georgia Schildknecht, Nina Riesen, Svea Maeder, Erasmo Palomba, Ruwanie Hayoz, Giovanni Bucca, Yussef Serrat, Corinne Räber, Günter Prächt, Sonja Jegen, Oliver Fäs, Jonathan Müller; verantwortlich bei Stories (Filmproduktion): Hanna Maria Heidrich (Director), Carlo Jelavic (Director of Photography), Michèle Seligmann & Yves Bollag (Executive Producer), Louis von Mallinckrodt (Producer), Edoardo Moruzzi (Head of Post Productio), Reto Trösch (Production Designer), Patrizia Jaeger (Costume Designer), Katerina Carambellas (Hair & Make-Up Artist); verantwortlich bei Passion Pictures London (Animation & CGI): Kyra Buschor & Constantin Paeplow (Animation Directors/Character Design), Anna Cunnington (Executive Producer), Juliette Stern (Head of Production), Rick Bland (Producer); verantwortlich bei Yessian Music (Musik und Komposition):Yessian Music (Music Licensing), Lars Makie (Music Supervisor/Producer), Brian Yessian (Partner/CCO), Michael Yessian (Partner/Head of Production), I Will Follow You (Song), Toulouse (Artist), Universal Music Publishing Group (Publishing), Low Profile (Label); verantwortlich für Audio Postproduction, Sound Design, Mix & Musik: Jingle Jungle Studio; verantwortlich bei Mutabor Technologies: Jennifer Michalla, Hoang-Vu Luu, Leonie Lange; verantwortlich bei Apps with love: Andrea Zeller, Eduard Zielke, Deni Terzic, Marko Gracin, Magdalena Nuckowska, Monika Sokol; verantwortlich für Media: Dynamo Team der Dentsu Switzerland.