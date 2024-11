Migros: «Es sieht nach mehr aus als nur Freundschaft»

Frédéric Zürcher, Wichtel Finn verliebt sich in diesem Jahr (persoenlich.com berichtete). Ist das nicht etwas gar viel Zuckerguss – selbst für die Weihnachtszeit?

Liebe und schöne Gefühle kann man doch nie genug haben und geben. Gerade die Weihnachtszeit erinnert uns daran, für seine Liebsten da zu sein und auch mehr auf unsere Mitmenschen zuzugehen. Das geht im Trubel des Alltags leider viel zu oft vergessen.

Das Kampagnenmotto lautet zwar «Feiern wir unsere Liebsten. Sie sind das grösste Geschenk», aber der Zuckerguss ist genau genommen bittersüss: Im Spot verliebt sich Finn in eine Migros-Kassiererin und vernachlässigt dabei seine Wichtelfreundin Eli. Am Ende scheint sie die zweite Wahl zu sein. Ist das die Geschichte, die Sie erzählen wollen?

Wir erzählen eine Geschichte, die sich auch im realen, schnellen Leben abspielt. Vor lauter Gewohnheit und Suche nach Neuem sieht man gar nicht mehr, was man hat und einem wirklich lieb ist. Eli ist die erste Wahl unseres Wichtels, gemeinsam haben die zwei schon viel erlebt. Aber er realisiert es gar nicht. Erst als die Kassierin ihrem Freund die Mütze mit einem Lachen übers Gesicht zieht, erinnert ihn dies an das ähnliche gemeinsame Ritual mit Eli und ihm wird sofort klar, dass sein Herz eigentlich schon lange vergeben ist.

Was ich nicht ganz verstanden habe: Sind die beiden am Ende eigentlich ein Paar oder bleiben sie gute Freunde?

Als Wichtel können sie uns das leider nicht persönlich verraten, deshalb dürfen die Betrachter gerne ihre eigenen Schlüsse ziehen. Ich selbst finde, es sieht schon nach mehr aus als nur Freundschaft.

Finn wurde bereits 2017, 2018 und 2023 eingesetzt. Was macht diese Figur so zeitlos und warum funktioniert sie auch 2024 noch?

Wichtel sind ein Symbol für Weihnachten. Sie sind charmante, scheue, kleine Helferlein, die wir zwar nicht sehen, aber die uns gerne Gutes tun. Die Figur Finn, wie auch alle seine Freunde, stehen mittlerweile unverwechselbar für die Weihnachtszeit in der Migros. Und Finn ist einfach ein herziger, kleiner Kerl mit grossen Augen, dem man gerne zuschaut bei seinen Abenteuern.

Was hat Sie dazu bewogen, in diesem Jahr mit einer Liebesgeschichte eine noch emotionalere Richtung einzuschlagen?

Auch unser Wichtel lebt nicht nur vom Scannen, Rechnen und anderen Gutes tun allein, sondern darf doch auch mal seine eigenen Bedürfnisse ins Zentrum stellen (lacht).

«Unsere Werbeagentur Wirz hatte hier ein sehr gutes Gespür für die passende Musik»

Die musikalische Untermalung des Spots mit «I will follow you» spielt eine wichtige Rolle. Wie kam es zur Wahl dieser Neuinterpretation des 60er-Jahre-Klassikers?

Unsere Werbeagentur Wirz hatte hier ein sehr gutes Gespür für die passende Musik. Melodie und Rhythmus passen perfekt zum Bild und der Song verstärkt die Geschichte und die Beziehung der beiden Wichtel Eli und Finn auch inhaltlich perfekt.

Die Kampagne spielt auf allen Kanälen – von DOOH über Social Media bis hin zu physischen Produkten. Erstmals gibt es sogar eine komplette Finn-Kollektion. Welche Rolle spielt das Merchandising in der Gesamtstrategie?

Ganz ehrlich ist dies lediglich ein schöner Nebeneffekt, der viele Finn-Fans glücklich macht. Der Weihnachtsauftritt der Migros ist ein Teil der langfristigen Strategie, die Marke sympathisch zu positionieren und die Wahrnehmung unseres Sortiments zu erhöhen. Deshalb steht bei uns das Erzählen einer einzigartigen Geschichte im Fokus, in diesem Jahr wieder mit Finn.

Die Hörgeschichten, die 2017 Premiere feierten, kehren mit sechs neuen Abenteuern zurück. Wie wichtig ist dieser Content-Aspekt für die Zielgruppenbindung?

Die Hörspiele erfreuen sich sehr grosser Beliebtheit bei Kindern und Familien, die Nachfrage nach neuen Geschichten war jeweils sehr hoch. Es freut uns deshalb sehr, diesem Wunsch in diesem Jahr nachkommen zu können. Die Hörspiele runden die Kampagne sehr schön ab und haben natürlich einen Effekt auf die positive Markenwahrnehmung bei Klein und Gross.

Wie stellen Sie sicher, dass die Geschichte von Finn und Eli über alle Touchpoints hinweg konsistent erzählt wird?

Diese Geschichte erzählen wir im TV, Kino und auf YouTube. Parallel dazu erlebt Finn weitere kleine Abenteuer in drei verschiedenen Kurzfilmen, die online ausgespielt werden. So tragen wir die Hauptbotschaft der Kampagne auch an die digitale Zielgruppe. Und selbstverständlich entdeckt man den hilfsbereiten Wichtel in charmanten Posen auch in Print und auf DOOH als verbindendes Element zusammen mit ausgewählten Produkten aus unserem Weihnachtssortiment.

«Finn traue ich alles zu»

Was macht für Sie persönlich den besonderen Charme von Wichtel Finn aus?

Ich habe mich vom ersten Moment an in seine leichte Tollpatschigkeit, gepaart mit seinem herzigen Aussehen und seinen guten Absichten verliebt.

Was bedeutet das Kampagnenmotto «Feiern wir unsere Liebsten. Sie sind das grösste Geschenk» für Sie persönlich: Ist Ihnen in der Weihnachtszeit die Zeit mit Ihren Liebsten wichtiger als materielle Geschenke?

Ja, für mich auf jeden Fall.

Blicken wir zu den Weihnachten 2025: Sehen wir dann Finn und Eli mit Wichtel-Nachwuchs?

Wer weiss. Finn traue ich alles zu. Im Ernst: Das wissen wir noch nicht. Wir freuen uns jetzt zuerst einmal auf Weihnachten 2024.