Marty-Trezzini: Eine Nikolauskappe auf der Flasche

Publiziert am 09.01.2026

Statt klassischer Weihnachtsinszenierungen arbeitete die Social-First Kampagne mit kurzen, spielerischen Festtagsmomenten mit Twist, teilt die verantwortliche Agentur Marty-Trezzini mit. Dazu gehörten unter anderem ein Weihnachtsmann, der einen Rivella-Tornado macht, ein unkonventionelles Weihnachtsfrisur-Tutorial sowie Sketches mit Comedian Eric Lüthi alias Ericwdrae. Ergänzt wurden die Inhalte durch einen frischen und eigens entwickelten Weihnachtsremix.

Die neu interpretierte Melodie verbindete mit «Rivella-la-la-la» die einzelnen Massnahmen über verschiedene Social-Media-Kanäle und generierte auf TikTok und Meta eine Reichweite von knapp 2.4 Millionen, schreibt die Agentur weiter. Darüber hinaus war die Kampagne am POS und an über 2500 DOOH- und OOH-Stellen anzutreffen. (pd/spo)