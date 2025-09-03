Publiziert am 03.09.2025

Im Zentrum der Kampagne steht die ikonische Migros Boombox, die in einem Kampagnenfilm, auf Tragtaschen und als Branding-Element an Festivals eingesetzt wird, heisst es in einer Mitteilung. Migros sponsert jährlich über ein Dutzend Festivals in der Schweiz.

Die Kampagne sollte der unterschiedlichen Ausrichtung der gesponserten Festivals Rechnung tragen – von der musikalischen Ausrichtung über das Angebot bis zur Zielgruppe. Pas Mal konzipierte einen Film, in dem die Migros Boombox zwei Protagonisten in die Festival-Welt zieht und sie nach einer wilden Reise wieder ausspuckt. Ein zentrales Element war die Anpassbarkeit an verschiedene Festivals durch individualisierte Sujets und Details, sodass jedes Festival seine visuelle Identität bewahren konnte.

Die animierte Boombox wurde in Zusammenarbeit mit Vaudeville Studios umgesetzt, die für Animation und grafische Umsetzungen verantwortlich zeichneten. Der Film kam auf Migros-Kanälen, an Festivals vor Ort und auf deren Social-Media-Kanälen zum Einsatz. Das Keyvisual und der Film sollen für die nächsten Jahre als visuelles Aushängeschild des Festival-Sponsorings dienen. (pd/spo)