Wer dem Leben mit einem Lächeln begegnet, dem fällt alles einfach ein klein wenig leichter. Genau das scheinen die Bündnerinnen und Bündner von Kindesbeinen an zu wissen. ÖKK nennt das ganz einfach: gesunden Bündnerverstand. Vielleicht liegt es am Einklang mit der Natur, vielleicht an der besseren Luft, oder vielleicht auch daran, dass man sich im Bündnerland einfach nicht aus der Ruhe bringen lässt, aber eines ist klar: mit gesundem Bündnerverstand ist alles einfach unkompliziert, wie es in einer Mitteilung heisst.

Genau diese entspannte, ehrliche und zuversichtliche Bündner Art hat die Zürcher Agentur Inhalt und Form für die neue ÖKK Kampagne eingefangen. Und sie in zwei Filmen und sechs Printsujets verewigt, die einprägsam und authentisch transportieren, dass mit etwas Ruhe, Lockerheit und Lebensfreude vieles plötzlich einfach unkompliziert wird. Sogar ein so komplexes Thema wie Krankenkasse. Und das, versteht sich, auf Bündner Art: nah, persönlich, herzlich und mit ganz viel Charme.



Die Kampagne ist seit Mitte August in der ganzen Schweiz zu sehen und flimmert zeitgleich im TV, in Display Ads und in den sozialen Medien über die Bildschirme.

Verantwortlich bei ÖKK: Patrick Eisenhut (Leiter Kommunikation), Michael Jud (Teamleiter Kommunikation), Kimberly Fasser, Chiara Lardelli, Silvana Möhr (Beraterin Kommunikation); verantwortlich bei Inhalt und Form: Dominik Stibal (CEO), Karin Esterman (ECD), David Hugentobler (CD), Vasco Bickel (Senior AD/Konzept), Manuel Schnoz (AD), Yannick Lippuner (Text/Konzept), Mato Bilic (Animation) Manuela Marty (Beratung/Strategie), Doelkar Monkhar (Projektleitung); verantwortlich bei Shining Film: Stevan Treshow (Regisseur), Pascal Walder (DoP), Stefan Bircher (Producer), Gustaf Richter (Line Producer); verantwortlich bei All In Production: Gian Marco Castelberg (Fotograf), Dhondup Tersey (Produzentin). (pd/cbe)