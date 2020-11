Simonhofer Creative lanciert eine Kampagne für die Stiftung Aktion Lichtblick (ALB) für blinde Kinder in Eritrea. Mit der Spendenaktion soll jeder blinde Schüler eine sprechende Uhr bekommen, um sich so im Umfeld der Schule und der Familie besser orientieren und bewegen zu können, heisst es in einer Mitteilung.

Verantwortlich bei Simonhofer Creative: Simon Hofer (Creative Direction, Art Direction, Grafik), Reto Andreoli (Fotografie), Patrick Salonen (Bildbearbeitung), Aquaprint (Druck), Simon Hofer, Mike Krüll, ALB (Text), Rotstift (Lektorat). (pd/cbe)