Publiziert am 16.06.2026

Die Clips waren in den Schweizer Fenstern von RTL, RTL zwei, ProSieben, Sat.1 und Vox sowie auf 3+ und 4+ zu sehen. Ergänzt wurde die TV-Präsenz durch Out-of-Home-Massnahmen, Aktivierungen am Point of Sale sowie Content auf Social-Media-Kanälen.

Konzeptionell verantwortlich zeichnet Alessandro «Pukki» Reintges, die Produktion übernahm Studio Nord. Die Regie lag bei Nadja von Burg und Valentin Kathriner. Das interne Marketing-Team unter Leitung von Dave Reiser koordinierte die Kampagne auf Auftraggeberseite.

Das in Sarnen (OW) ansässige Unternehmen bezeichnet sich als Marktführer bei den gekühlten Salatsaucen in der Schweiz. Eine unabhängige Quellenangabe dazu fehlt in der Mitteilung. (pd/cbe)