Die Clips waren in den Schweizer Fenstern von RTL, RTL zwei, ProSieben, Sat.1 und Vox sowie auf 3+ und 4+ zu sehen. Ergänzt wurde die TV-Präsenz durch Out-of-Home-Massnahmen, Aktivierungen am Point of Sale sowie Content auf Social-Media-Kanälen.
Konzeptionell verantwortlich zeichnet Alessandro «Pukki» Reintges, die Produktion übernahm Studio Nord. Die Regie lag bei Nadja von Burg und Valentin Kathriner. Das interne Marketing-Team unter Leitung von Dave Reiser koordinierte die Kampagne auf Auftraggeberseite.
Das in Sarnen (OW) ansässige Unternehmen bezeichnet sich als Marktführer bei den gekühlten Salatsaucen in der Schweiz. Eine unabhängige Quellenangabe dazu fehlt in der Mitteilung. (pd/cbe)
Credits
Verantwortlich bei Bruno‘s Best AG: Daniel Arnold (Leitung Vertrieb und Entwicklung, Mitglied der Geschäftsleitung), Dave Reiser (Leiter Marketing), Jyl Schellenbaum (Marketingmanagerin Branding, Werbung und Kampagne), Mario Kaufmann (Marketingmanager Sponsoring, Promotionen und Messen); externe Partner: Alessandro Reintges (Konzeption), Studio Nord (Produktionsfirma), Nadja von Burg & Valentin Kathriner (Regie), Valentin Kathriner (DoP), Nino Ubezio (1. AC), Sam Lüscher (Cinelight GmbH, Beleuchter), Erica Büsser (Hair & Makeup), Sarah Störchli (Styling und Set Design), Bardo Eicher (Sounddesign & Mix), Nicolas Minder (Color Grading), Lara Hüsler (food4life GmbH, Food Styling), designwerk ag (Grafik), Nora Kretz (Texte).