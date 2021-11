Der Kanton Waadt ist für seine Weissweine bekannt, Rotweine aus der Region kennt man hingegen kaum. Das will das OVV Office du Vin Vaudois – die Dachorganisation der Winzer aus der Vaud – ändern. Gemeinsam mit mehr als 40 Winzern lanciert sie einen Qualitäts-Rotwein, der von allen Weingütern nach einem strikten Pflichtenheft (Charta) einheitlich produziert wird. Metzger Rottmann Bürge konzipierte das Erscheinungsbild mit entsprechender Kampagne und «frischt damit das Französisch in der Deutschschweiz auf», wie es in einer Mitteilung heisst.

In enger Zusammenarbeit mit Schmid Pelli & Partner, Swiss Creative und den Winzern, hat MRB den neuen Rotwein auf den merkfähigen Markennamen «Escargot» getauft – dies durchaus als «augenzwinkernde Hommage» an Zeiten, als die Deutschschweizer die Westschweizer mit dem Schneckengenuss assoziiert haben.

Das entsprechende Erscheinungsbild mit den eigenständigen «Escargot»-Illustrationen findet in einer «fröhlichen Lancierungskampagne» seine Fortsetzung. «Sie trägt das Wesen der Westschweizer Weinprofis einfach, direkt und authentisch in die Deutschschweiz und stösst damit sogar in der Romandie auf Anklang», wie es weiter heisst. Denn die Kampagne versetze alle Weinfreunde zurück ins Französisch-Klassenzimmer. Nun aber mit einem grossen Lernvorteil: «Apprendre le français, ça vin mieux avec l’escargot de Vaud.» Denn mit jedem Glas «Escargot rouge» falle es uns leichter, Französisch zu sprechen.

Seit 15. November ist «Escargot Rouge» schweizweit in über 600 Coop-Filialen und bei allen involvierten Winzern erhältlich. Am 16. November wurde der Wein vom OVV (Office du Vin Vaudois) bei der Degustation mit 14 Deutschschweizer Journalisten in den Räumlichkeiten von Metzger Rottmann Bürge in Zürich offiziell vorgestellt. Die begleitende Kampagne von MRB ist bereits seit 1. November on- und offline zu sehen. Weitere Informationen zum Wein und dem gesamten Projekt gibt es hier.

Verantwortlich beim OVV Office du Vin Vaudois: Benjamin Gehrig (Directeur) ; verantwortlich bei Metzger Rottmann Bürge: Christoph Bürge (Strategie), Cyrill Wirz, Frederick Rossmann (Kreation), Bruno Breitenmoser, David Guntern (Produktion), Bettina Righetto, Sebastian Lorez, Silvan Metzger (Beratung), Carol Hämmig (Digital); Illustration Bildmarke: Maurus Zehnder; Illustration Kampagne: Fredinko; Animation: Sheep3D/Robbie Müller; Sound: Jingle Jungle Tonstudios; Verantwortlich bei Schmid Pelli & Partner AG (strategische und konzeptionelle Begleitung): Jürg Schmid und Marc Mauron (Managing Partners); verantwortlich bei Swiss Creative (Gesamtkoordination und Kommunikation vor Ort): Landry Pahud und Michael Brülhart. (pd/tim)