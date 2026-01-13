Numéro10: Einkaufen als Vorfreude

Publiziert am 13.01.2026

Nach dem Start der Kampagne im Jahr 2025 mit dem Thema Brunch folgen nun Sujets zu Apéro und Raclette, teilt die Agentur mit. Die Kampagne inszeniert Einkaufssituationen im Zusammenhang mit geselligen Momenten.

Das kreative Konzept von Numéro10 spielt mit der Idee des vorweggenommenen Genusses vor einem gemeinsamen Essen oder Fest. Die neuen Filme zeigen junge Kundinnen und Kunden bei der Vorbereitung ihrer Events.

Mit der Kampagne will Aligro eine jüngere erwachsene Zielgruppe ansprechen. Die Kommunikation setzt auf digitale Kanäle und Social Media mit Online-Video-Formaten, ergänzt durch Plakatwerbung für nationale Sichtbarkeit. (pd/spo)