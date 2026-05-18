Publiziert am 18.05.2026

«Zu intensiv für ein Glas. Erlebe das Original.» – so lautet der Claim auf den Kampagnensujets. Statt Panoramabilder zeigt das Schlüsselbild drei Einmachgläser, gefüllt mit Objekten, die je eine Teilregion symbolisieren: eine Velokette für das Bike-Angebot im Unterengadin, ein Wanderwegweiser für Val Müstair, ein «Tax Free»-Flakon für die Samnauner Zollfreizone.





Im Video zur Kampagne treten Darsteller in Laborkitteln auf, die in einer holzgetäfelten «Forschungsstation» Naturmaterialien untersuchen.



«Das Unterengadin hat Charakter. Genau dieses intensive und ursprüngliche Gefühl verkörpert die Kampagne», lässt sich Marketingmanagerin Zoe Dürr in der Mitteilung zitieren.





Die Kampagne folgt auf die TESSVM-Winterausgabe «Drei Täler. Drei Gesichter.» (persoenlich.com berichtete). Umgesetzt hat sie die Tourismus-Organisation selbst unter unter der Leitung von Marketing-Leiter Franz Thomas Balmer. Idee und Umsetzung der Videoproduktion entstanden zusammen mit MovieMaint aus Chur. (pd/nil)