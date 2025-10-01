Publiziert am 01.10.2025

Die von Madonna.Studio entwickelte Kampagne nutzt die Eishockey-Spieler als Botschafter, um auf die Bedeutung des Präventionsangebots «HerzCheck» aufmerksam zu machen, heisst es in einer Mitteilung. Seit Anfang 2024 bewirbt die Herzstiftung unter dem Titel «Kenne deine Werte» die Kontrolle von Blutdruck- und Cholesterinwerten.

Die Kampagne richtet sich insbesondere an junge Männer, die das Thema Herzgesundheit oft ausblenden. Erhöhte Werte verursachen lange keine Beschwerden, können aber zu Herzinfarkt oder Hirnschlag führen. Ab 40 Jahren wird eine regelmässige Kontrolle empfohlen.

Unter dem Motto «Damit dein Herz noch lange für den EVZ schlägt» geben Spieler wie Leonardo Genoni und Sven Senteler in Video-Statements Tipps zur Herzgesundheit. Ein Garderobenfilm wird bei Heimspielen auf dem Video-Würfel gezeigt, eine Landingpage bietet Informationen und limitierte «HerzCheck»-Gutscheine.

«Wir sind sehr glücklich und auch ein wenig stolz darauf, wie engagiert und unkompliziert sich der EVZ und die Spieler für unsere Sache eingesetzt haben», sagt Philipp Tinguely, Leiter Aufklärung, Prävention und Patienten bei der Schweizerischen Herzstiftung. Je nach Erfolg der Kampagne seien weitere Partnerschaften in ähnlicher Form denkbar. (pd/spo)