Publiziert am 14.04.2025

Nach einem Audit wurde die Agentur erneut mit der Strategie und Kommunikation bis Mitte 2027 beauftragt. Ziel der Initiative ist es, den Menschen in der Schweiz den Umstieg auf energieeffiziente Fahrzeuge mit alternativen Antrieben zu erleichtern, wobei der Fokus klar auf Elektromobilität liegt, schreibt die Agentur am Montag.

Nach drei Jahren «Fahr mit dem Strom» hat Ingo Zürich die Kommunikationsstrategie geschärft. Die Herausforderung: Nahezu zwei Drittel der Menschen in der Schweiz können sich sehr gut oder gut vorstellen, beim nächsten Autokauf ein Auto mit einem alternativen Antriebssystem zu kaufen. Aber nur rund ein Fünftel der neuzugelassenen Fahrzeuge sind vollelektrisch.







Um diese Lücke zu schliessen, wird das Narrativ weiterentwickelt. Es wird aufgezeigt, dass ein Elektroauto zu fahren Freude bereitet und das neue Normal ist. Die Kampagne rückt Menschen in den Mittelpunkt, für die das Fahren eines Elektroautos mehr ist als eine Fortbewegungsart. Es ist ein Statement: für individuelle Bedürfnisse und für eine nachhaltigere Zukunft.

Ein Symbol für Strom

Das offenbart die Kampagne auch visuell mit dem Symbol für Strom, einem auffälligen Blitz. Ob als handgestrickter Pullover, Picknickdecke oder Luftmatratze – die individuellen «Statement-Pieces» zeigen, dass Elektromobilität ein ganz normaler Teil des Alltags ist und mit Stolz gelebt wird.

Die Kampagne setzt auf auffällige Visuals in kräftigen Farben. Die Bilder und Videos wurden im Editorial Style produziert und fangen echte Momente und Emotionen ein. Neben den Keyvisuals und Kurz-Videos wurde eine umfassende Bildwelt für Website und Social Media geshootet. Die Blitz-Statement-Pieces wurden in Handarbeit angefertigt und real in die Szenen integriert.

Für maximale Reichweite wird die Kampagne über mehrere relevante Kanäle ausgespielt. Dazu zählen Plakate und Digital Out of Home, Social Media Ads, Digital Ads und Printanzeigen. Zudem kommen die Sujets in Kooperationen mit Partnern wie Homegate, Autoscout24 und Agrola zum Einsatz.

Sämtliche Werbemittel führen auf die neu überarbeitete Landingpage. Hier gibt es unabhängige Informationen, aktuelle Studien und hilfreiche Tipps zu allen wichtigen Fragen von Lademöglichkeiten über Batterien und Reichweite bis hin zur Stromversorgung in der Schweiz. Die Kampagne ist seit dem 7. April 2025 in der ganzen Schweiz zu sehen. (pd/spo)