Ruf Lanz: Endlich hat die Durststrecke ein Ende

Nachdem am 1. März die Geschäfte wieder öffneten und am 19. April die Restaurant-Terrassen, folgt nun der nächste Öffnungsschritt: Ab 1. Juni dürfen Restaurants und Bars auch im Innenbereich wieder Gäste bedienen. Zudem sind bei wärmeren Temperaturen auch die Zürcher See-, Fluss- und Freibäder wieder einen Besuch wert.

Die VBZ und ihre Leadagentur Ruf Lanz reagieren gemäss Mitteilung rasch auf jeden Öffnungsschritt: mit einer Werbelinie, die ganz aus den Zürcher Tram- und Buslinien mit ihren typischen Farben kreiert worden ist. Aus aktuellem Anlass wird die Kampagne nun mit den neuen Motiven «Bars» und «Badis» ergänzt. Zusätzlich wurden bestehende Sujets auf die neue Situation hin umgeschrieben.





Flankierend zu den ganzseitigen Anzeigen und Plakaten kommen in den sozialen Medien und auf digitalen Plakatflächen liebevoll animierte Versionen zum Einsatz. «Die Kampagne verbindet Kreativität und Flexibilität: Zum einen ruft sie der Bevölkerung die Trams und Busse der VBZ auf unverkennbare Art in Erinnerung, zum anderen ist sie wunderbar wandelbar und kann immer wieder rasch der aktuellen Situation angepasst werden», wird Silvia Behofsits, Leiterin Unternehmenskommunikation der VBZ, in der Mitteilung zitiert.

Verantwortlich bei den VBZ: Silvia Behofsits (Leiterin Unternehmenskommunikation), Florence Craman (Projektleiterin Unternehmenskommunikation); verantwortlich bei Ruf Lanz: Markus Ruf (Creative Direction), Catherine Martin (Art Direction), Markus Ruf (Text), Armin Arnold (DTP), Miro Poffa (Beratung). Illustrationen: Catherine Martin. Motion Design: RoDo Works, Roger Koller, Gregor Szabo. (pd/lom)